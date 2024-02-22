Ahmet Akın, Edremitlilere Seslendi: “Bütün Oyları İstiyorum”

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Edremit’te; “Edremit'ten bütün oyları istiyorum. AKP'li kardeşlerimin de, MHP'li kardeşlerimin de İYİ Parti'li kardeşlerimin de... Edremit'in bütün oylarına talibim. Ayırmayacağız, kayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, birleştireceğiz” dedi.

Akın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Edremit’te tüm partilerin seçmenlerinden oy istediğini kaydeden Akın, “Türkiye’de örnek bir siyaseti Balıkesir’den başlatacağız. Kucaklayan, sevgiyle yaklaşan, adaletli bir belediye başkanınız olacak. Edremit'imizin ve Balıkesir'imizin bereketi artacak. Söz veriyorum sizlere” diye konuştu.

Akın, şunları söyledi:

“Cennet gibi memleketteyiz. Her yerimiz ayrı bir güzellik. Alanımız İstanbul’un üç misli. Yani çok imkanımız var ama Edremit'imiz hak ettiği yerde değil. Oraya taşımak için annelerim, babalarım, kardeşlerim, ailemden kimseyi ayırmayan bu evlatlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne başkan yapmaları için çok çalışmalarını istiyorum. Ben de size söz veriyorum. Balıkesir’in gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olacağım. Edremit'imize hakkını teslim edeceğiz.

“EDREMİT VE BALIKESİR'İN BEREKETİ ARTACAK. SÖZ VERİYORUM”

‘Balıkesir benim ailem’ diyerek başladığım siyaset hayatımda kimseyi ayırmadım. Siyasetin, vatandaşa hizmet etmek için yapılması gerektiğine inanıyorum. Edremit’te tüm partilerin seçmenlerinden oy istiyorum. Çünkü biz Büyükşehir Belediyesi’ni yönetirken kimseyi ayırmayacağız, kayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Tüm bunların aksine herkesi birleştireceğiz. Türkiye’de örnek bir siyaseti Balıkesir’den başlatacağız. Kucaklayan, sevgiyle yaklaşan, adaletli bir belediye başkanınız olacak. Edremit'imizin ve Balıkesir'imizin bereketi artacak. Söz veriyorum sizlere.

“AHMET AKIN SİZE EMANETTİR. SAHİP ÇIKIN KARDEŞİM”

Bizde bahane yok. İcraat olacak, plan olacak ve Edremit hak ettiğini alacak. Büyükşehir adaylarının tümüne başarılar diliyorum. Fakat sizden bir ricam var. Hangi partiden olursanız olun. Ahmet Akın kardeşinizi siyasi oyunlara kurban etmeyin.

2019’da kazandığımız seçimi teslim ettik. Kazanmıştık. O süreçte dediler ki ‘Millet İttifakı’nın önünün açılması için Ankara ve diğer iller için seni geri çekiyoruz’ İYİ Parti lehine çekildim. İYİ Parti’de milletvekilliği de yaptım. İYİ Parti'li bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum: Ahmet Akın size emanettir. Sahip çıkın kardeşim.

Siyeset vatandaşa hizmet etmek için yapılır. Edremit'ten bütün oyları istiyorum. AKP'li kardeşlerimin de, MHP'li kardeşlerimin de İYİ Parti'li kardeşlerimin de... Edremit'in bütün oylarına talibim.

“GERÇEK ARITMAYI SİZİNLE BULUŞTURACAĞIM. TERTEMİZ BİR KÖRFEZ OLACAK”

Körfezimizin denizi tertemiz olacak. Masmavi sularımızın altında kumları göreceksiniz. Hatırlayın. Yazın çocuklar hastanedeydi. Denize giriyor, akşam hastalanıyor, rahatsızlanıyor. Biz bunu sonlandıracağız. Körfezde deniz tertemiz olacak. ‘Arıtmanın parası geri gitti diye doğruları söylemeyenlerin aksine şeref sözü veriyorum. Gerçek arıtmayı sizinle buluşturacağım. Tertemiz bir körfez olacak. Bahane yok, yalan yok. Direkt söz veriyorum. Ne diyorlar? Avrupa Birliği’nden gelen 26 milyon Avro geri gitmiş. Bizim bu işleri bilmediğimizi düşünüyorlar herhalde. Açık, net söyleyeyim. Elinde tahsis olmayan araziye nasıl proje verdin? Onaylandı da parası geldi de geri gitti. Böyle bir şey yok. Doğruyu söylemiyorlar. Sizlere icraat lazım. Bahaneye ihtiyacımız yok. Çalışmaya, mücadele etmeye, memlekete hizmet etmeye ihtiyacımız var.

“BÜTÜN İLÇELERİ DİRENÇLİ HALE GETİRMECEĞİZ”

Edremit’imiz maalesef çarpık kentleşiyor. Deprem gerçeği kapımızda. Buralar riskli bölgeler. Bütün ilçelerimizi dirençli hale getirmek belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. İlk iş Balıkesir Planlama Ajansı’nı kuracağız ve Edremit’imizi, Balıkesir’imizi planlı şekilde yöneteceğiz. İşsizlik dünyada, Türkiye’de, bütün evlerde belaların en büyüğü. İşsizlik olan yerde huzur olmaz. Benim en büyük vaadim huzur. İşsizlik çeken kardeşlerimin yanında, işsizliğin karşısında kim olacak biliyor musunuz? Size en yakın Ahmet Akın olacak.

“GÜRE, EDREMİT, TÜM KÖRFEZ HUZURLU, TEMİZ VE MUTLU OLACAK”

Kanalizasyonu olmayan Güre’ye gittiğimde hangi senede olduğumu unutuyorum. Biz 2024 yılındayız ama Güre sanki çok daha eskilerde. İnsanlar 10 yıldır BASKİ’ye fatura ödüyor ama altyapıları yok. Söz verildi, yapılmadı. Bu çok acı bir durum. Bir de üstüne çıkıp Güre’de yaşayan insanlara 40 tane bahane üretiyorlar. Vergiyi veriyorsun, faturayı ödeyip parayı veriyorsun, hizmeti alamıyorsun. Bizde bahane yok Güreli kardeşlerim. 10 yıldır BASKİ’ye ödediğiniz su faturalarıyla ne altyapılar yapılırdı biliyor musunuz bu bölgeye? Çıkartın hesabını. Üzülmeyin, 39 gün kaldı. Kazanıyoruz, geliyoruz. Güre, Edremit, tüm körfez huzurlu, temiz ve mutlu olacak.

“12 MİLYON ZEYTİN AĞACIMIZ VAR, 5-6 MİLYONU BAKIMSIZ, SAHİPSİZ, İLGİLENİLMİYOR”

Zeytin üreticimizi sürekli gelirini düşüren maliyetlere ezdirmeyeceğiz. Bizim en büyük zenginliğimiz sarı altınımız. Bununla hayatımızı geçindiriyoruz. Gübre, ekipman ve bakım destekleri vereceğiz. Siz yeter ki üretin. Yanınızda Ahmet Akın’ın yönettiği Büyükşehir olacak. Siz üreteceksiniz, satacaksınız, satamadıklarınızı Büyükşehir alacak. Aydın’da, Ankara’da, İstanbul’da yapıyoruz. Benim güzel Balıkesirim’in neyi eksik? Bu ürünler Mola Balıkesir adlı yol güzergahlarında kuracağımız tesislerde satılacak. Sadece zeytin değil. Annelerimizin evlerinde ürettiklerini biz satın alacağız. Neredeyse 12 milyon zeytin ağacımız var, 5-6 milyonu bakımsız, sahipsiz, ilgilenilmiyor. Biz bunlara bakacağız, buradan elde edeceğimiz gelirle 6 bin kardeşime ilave burs vereceğiz. Zeytinin bereketi genç kardeşlerimizin okuması için nimet olacak.

“YEŞİLE ZARAR VERMEDEN, BU BÖLGEYİ DÖRT MEVSİM GELİR GETİRECEK BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Turizmimizi geliştireceğiz. Turizm deyince aklımıza sadece denizimiz gelmesin. Edremit'imizde doğa turizmimiz var, agro turizmimiz var, Kazdağları'mız var. Türkiye’nin dört bir yanında insanlar güzellik görmek, yürüyüş yapmak için 200 kilometre yol gidiyorlar. Bizim buralar cennet. Niye bize gelmesinler? Yeşile zarar vermeden, bu bölgeyi dört mevsim gelir getirecek bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Ama planlı, programlı ve sizlerin onayını alarak yapacağız. Birileri gibi, “Ben yaptım oldu” demeyeceğiz. Güre’de Edi-Koop arazisini aldılar. Orayı halka hizmet veren bir turistik tesis yapmak yerine kâr amacıyla sattılar. Kazancın küçük bir kısmıyla da Güre’ye kordon yaptılar. Yine plan yok, yine makyaj var, yine sadece görüntü var. Ne oldu? Fırtına aldı götürdü hepsini.” Doğaya karşı duramazsın. Turizmin, doğayı koruyarak da geliştirilebileceğini söz veriyorum size göstereceğim.

“GÖZLERİNİ RANT BÜRÜYENLER MEMLEKETE HİZMET ETME DERDİNDE DEĞİLLER”

Köylerimizin kanalizasyonları derelere akıyor değil mi? Bu ayıp. Büyükşehir olduk. Kanun her yere eşit hizmet götürmeni emrediyor ama kanunu dinlemiyorlar. Gözlerini rant bürüyenler memlekete hizmet etme derdinde değiller, vatandaş umurlarında değil. Edremit’te Ülkü Yolu ve Altınkum Sahil düzenlemesini siz de çok iyi biliyorsunuz halk için mi yapıyorlar? Tek dertleri orada satışa çıkaracakları arazilerin fiyatını yükseltmek. Söz veriyorum Edremit’te rant, göz boyama, makyaj belediyeciliği değil vatandaşa hizmet belediyeciliği yapacağız. 10 yıldır Edremit’e bir tane makro proje kazandırmayanların sebep olduğu mutsuzluğu umuda dönüştüreceğiz. Trafik sorunu çözecek projelerimizi de bu pazar açıklıyoruz. 25 Şubat Pazar günü, saat 13.00’te Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda yapacağımız Büyük Balıkesir Buluşması’na tüm hemşerilerimi davet ediyorum.

“VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ”

10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla sıkıntı çeken emeklilerimiz, yaş almışlarımız var. Ben annemi, babamı erken kaybettim ama sizler benim ailemsiniz. Vefası olmayanın bekası olmaz. Bu parayla geçinmelerinin mümkünatı yok. Bizim milletimiz yokluğu belli etmez, söylemez. Bir ekmek alır, komşusu açsa ikiye böler, ona verir. Ben buradan söylüyorum. Bütün hemşehrilerime "10 Numara Kart" vereceğim. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz başta olmak üzere her ay vereceğimiz nakdi destek bu karta yatacak. Kışın yakacak yardımı da olacak. Sosyal yardımların tamamını da 10 Numara Kart’la vereceğiz.

“ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN KARDEŞLERİMİZE EĞİTİM DESTEĞİ SUNACAĞIZ”

Gençlerimiz çok önemli. Üniversite kazanıp başka şehirlere giden kardeşlerimizin yol masraflarını karşılayacağız. Üniversiteye hazırlanan kardeşlerimize eğitim desteği sunacağız. Genç kardeşlerimizi ileri teknoloji laboratuvarıyla buluşturacağız. Türkiye’de açılmaya başlanan, İstanbul ve İzmir’de şubeleri olan FABLAB, Balıkesir’de de olacak. Balıkesir'imizdeki gençlerimiz yokluk çekmeyecek. Ben istiyorum ki genç kardeşlerim memleketlerinden ayrılmasınlar. Bölgeyi terk etmesinler. Bizim onlara ihtiyacımız var. "10 Numara Genç Kart'ı benim bütün kardeşlerim ihtiyaçları için kullanacak.”

Anka Haber Ajansı