Ahmet Akın: “Enerjide Maliyetler Düştü, Faturalarda İndirim Yapılmadı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2022 yılında maliyetler arttığı için zamlanan enerji faturalarına yılbaşından bu yana maliyetler düşmesine karşın tek kuruş indirim yapılmadığını belirterek, “İktidar indirim yapmak için kış aylarının bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2022 yılında maliyetler arttığı için zamlanan enerji faturalarına yılbaşından bu yana maliyetler düşmesine karşın tek kuruş indirim yapılmadığını belirterek, “İktidar indirim yapmak için kış aylarının bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2022 yılında maliyetler arttığı için zamlanan enerji faturalarına yılbaşından bu yana maliyetler düşmesine karşın indirim yapılmamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akın’ın açıklaması şöyle:

“AK Parti iktidarının en iyi bildiği iş zam yapmak. 2022 yılında elektrikte üç defa; doğalgazda dört defa zam yaptılar. Konut tarifelerine yapılan fahiş artışlar nedeniyle vatandaşlarımız kışın kombi yakamaz duruma geldi. Temel bir ihtiyaç olan ısınmanın maliyeti asgari ücretli vatandaşlarımız için karşılanamaz duruma geldi. Resmi raporlara göre konutlarda doğalgaz bu kışın başında geçen yıl aynı döneme göre neredeyse yüzde 9 düştü. Başka bir deyişle vatandaşlar bu kış kombisini yakmamaya ya da kısmaya başladı.

“ALIM MALİYETİ DÜŞTÜ AMA FATURALARDA TEK KURUŞ İNDİRİM YOK’

Türkiye’nin Nisan 2022’de bin metreküp doğalgaz alım maliyeti ortalama 700 dolar civarındaydı. Şimdi bu fiyatın bugün 550 dolara düştüğü hesaplanıyor. Yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş var. Bizde ise faturalar Nisan 2022’den bu yana yüzde 100 oranında arttı. Nisan 2022’de konutlarda satılan doğalgazın bin metreküpü yaklaşık 176 dolardı. Şimdi bu fiyat 216 dolara çıktı. Buna göre; Türkiye’nin alım maliyeti yüzde 20’nin üzerinde düşmesine karşın konutlara satılan doğalgaz tutarı döviz cinsinde bile arttı. Vatandaşımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle Türk Lirası karşısında zaten faturalar 2,5 kattan fazla arttı.

“AK PARTİ İKTİDARI İNDİRİM YAPMAK İÇİN KIŞIN BİTMESİNİ Mİ BEKLİYOR?”

Avrupa’da da enerji fiyatları düşüyor. Enerjide maliyet azalıyor. İktidar indirim yapmak için daha kışın bitmesini mi bekliyor? 15 ay boyunca katlanan faturalarla ezdiğiniz vatandaşlarımızı seçim için göstermelik değil, bir an önce anlamlı bir indirimle rahatlatın.”

Anka Haber Ajansı