Ahmet Akın: İktidarımızda Isınma, Lüks Olmaktan Çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için; enerji hizmeti kaliteli, kesintisiz ve ödenebilir olacak... İktidarımızda ısınma temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için; enerji hizmeti kaliteli, kesintisiz ve ödenebilir olacak... İktidarımızda ısınma temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması töreninde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Erdoğan, “Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" demişti.

Ahmet Akın ise şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi halkın yararına verilen tüm taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getireceğiz. Ancak vatandaşlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

Biz, 14 Mayıs’tan sonra bir yıl boyunca, 25 metreküp doğal gazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında, bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğal gazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek.

Karadeniz doğal gazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için; enerji hizmeti kaliteli, kesintisiz ve ödenebilir olacak.

Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere doğal gaz konut tarifesinde önemli, nitelikli indirimler yapacağız. 32 ayda doğal gaza sadece konutlarda tam 17 defa zam yapıldı. Konut faturaları vergi, fon ve sistem kullanım bedeli hariç yüzde 230 oranında zamlandı. Vatandaşlarımız kombisini açamaz hale geldi. Resmi raporlara göre, faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı bir yılda yüzde 42 oranında arttı.

Bu durum, Türkiye’de ısınma ihtiyacının bir lüks haline geldiğini açık, net gösteriyor. Ancak vatandaşlarımız asla merak etmesin. İktidarımızda ısınma temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacaktır.”

Anka Haber Ajansı