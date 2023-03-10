Ahmet Akın: İktidarın Giderayak Botaş Acelesi Manidar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “BOTAŞ’ı mali açıdan neredeyse iflas ettiren saraya, şimdi kurumu istediği şekilde bölme yetkisi verilmesi doğru değil. İktidarın giderayak BOTAŞ acelesi manidar. Uyarıyoruz; BOTAŞ’ın iletim ve depolama alanındaki faaliyetleri stratejik öneme sahiptir. Bu alanlarda kamunun gücü asla azaltılmamalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “BOTAŞ’ı mali açıdan neredeyse iflas ettiren saraya, şimdi kurumu istediği şekilde bölme yetkisi verilmesi doğru değil. İktidarın giderayak BOTAŞ acelesi manidar. Uyarıyoruz; BOTAŞ’ın iletim ve depolama alanındaki faaliyetleri stratejik öneme sahiptir. Bu alanlarda kamunun gücü asla azaltılmamalı” dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarının seçime kısa bir süre kala TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifinde yer alan BOTAŞ’la ilgili düzenlemeleri eleştirdi. Türkiye’nin en büyük kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olmasına karşın Varlık Fonu’na devredildikten sonra sürekli zarar etmeye başlayan BOTAŞ’ın bölünmesi için Cumhurbaşkanı’na sınırsız yetki verilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

“BOTAŞ, MALİ AÇIDAN AYAKTA DURAMAYAN BİR KURUM HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

“2017 yılında Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından her yıl artan tutarlarda zarar etmeye başlayan BOTAŞ, özellikle 2018 yılında hayata geçen tek adam rejimiyle birlikte mali açıdan iflas etmiş duruma geldi. Türkiye’nin en büyük kamu iktisadi teşebbüslerinin başında gelen BOTAŞ, bu dönemde beceriksiz yönetim nedeniyle kamu bütçesinden desteklenmeden mali açıdan ayakta duramayan bir kurum haline dönüşmüştür.”

“SEÇİM ÖNCESİ İKTİDARIN BOTAŞ ACELESİ MANİDAR”

BOTAŞ’ın tarihinde ilk kez yurt dışından krediyle doğal gaz almasının önünün açıldığını ve 2023 yılında borçlanma yetkisinin de olağanüstü artırıldığını belirten Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tek adam döneminden önce Türkiye’nin en fazla kâr eden kamu kurumlarından biri olan BOTAŞ, artık Hazine’den kaynak aktarılmazsa ayakta duramayacak bir yapıya getirildi. Şimdi de TBMM’ye getirilen bir torba yasa teklifiyle saraya BOTAŞ’ı istediği gibi parçalama yetkisi tanınmak isteniyor. Kurumun hangi amaçla kaç farklı şirkete bölüneceği ve bu şirketlerin faaliyet alanlarının ne olacağı belli olmadan saraya yetki verilmesi doğru değil. Türkiye’nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kala bu kadar önemli ve stratejik bir kamu kurumu olan BOTAŞ’ın bölünmesi için iktidarın giderayak acele etmesini son derece manidar buluyoruz.

“İLETİM VE DEPOLOMADA KAMU GÜCÜ AZALTILMAMALI”

Türkiye’de üretilen elektriğin en az yüzde 30’u doğal gaz kaynaklı. Kuraklık olduğu zaman bu oran yüzde 50’lilere dayanıyor. Dolayısıyla enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve kesintisiz enerji için BOTAŞ kritik öneme sahip. Saraya verilecek yetkiyle nasıl ve hangi faaliyet alanlarının bölüneceği belli değil. Yanlış özelleştirme politikalarıyla elektrikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçen yıl 500 bin nüfuslu bir kentimiz elektriksiz kalırken bu yıl da yaşadığımız deprem felaketinin ardından günlerce elektriksiz kalan kentlerimiz oldu. Dolayısıyla BOTAŞ’ın iletimi ve depolama alanındaki faaliyetleri stratejik bir öneme sahip olduğu için bu alanlarda kamunun gücü asla azaltılmamalı.”

Anka Haber Ajansı