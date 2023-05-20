Ahmet Akın: "İlk Turda Berabereyiz Ama İkinci Turda Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı Olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Seçim Koordinasyon Ofisi’nde; “İlk turda berabereyiz, kazanan yok ama ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Mücadele ediyoruz, görüyoruz, doğruları anlatıyoruz. Vatana, millete, vatandaşlarına yalan söyleyenlere karşı doğruları söylüyoruz. Milletimize yalan, iftira dolu afişler; yalan, iftira dolu videolarla; yalan, iftira dolu mitinglerdeki montajla yaptıkları kirli siyasete doğruları anlatıyoruz. Milletimizin kandırılmasına, aldatılması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Seçim Koordinasyon Ofisi’nde; “İlk turda berabereyiz, kazanan yok ama ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Mücadele ediyoruz, görüyoruz, doğruları anlatıyoruz. Vatana, millete, vatandaşlarına yalan söyleyenlere karşı doğruları söylüyoruz. Milletimize yalan, iftira dolu afişler; yalan, iftira dolu videolarla; yalan, iftira dolu mitinglerdeki montajla yaptıkları kirli siyasete doğruları anlatıyoruz. Milletimizin kandırılmasına, aldatılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir milletvekili seçilen Serkan Sarı ve İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Seçim Koordinasyon Ofisi’nde açıklama yaptı. “İlk turda kazanan yok” diyen Akın, şunları söyledi:

“KUVAYI MİLLİYE ATEŞİ TEKRAR YAKILARAK BALIKESİR’DEN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK”

“Bütün arkadaşlarımız, ittifakımız, hepimiz sahadayız, sokaktayız, çalışıyoruz. Şu anda yarış tamamlanmadı. İlk turda berabereyiz, kazanan yok ama ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Mücadele ediyoruz, görüyoruz, doğruları anlatıyoruz. Vatana, millete, vatandaşlarına yalan söyleyenlere karşı doğruları söylüyoruz. Milletimize yalan, iftira dolu afişler; yalan, iftira dolu videolarla; yalan, iftira dolu mitinglerdeki montajla yaptıkları kirli siyasete doğrularını anlatıyoruz. Milletimizin kandırılmasına, aldatılmasına asla izin vermeyiz.

Burası Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin baş şehri. İlk turda Balıkesirli hemşehrilerimiz 13 Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir destek verdi, teşekkür ediyoruz ve Kuvayı Milliye ateşi tekrar Balıkesir'den yakılarak tüm Türkiye'ye yayılacak. İkinci tur seçimlerimiz 28 Mayıs'ta, bütün gençlerimizi sandığa davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı, vatanını milletini seven, geleceğini düşünen, evlatlarının hayallerini gerçekleştirmesi için olacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hepimizin borcudur sandığa gitmek. Hepimizin borcudur vatanımızı milletimizi ayağa kaldırmak.

Bizler, mücadele ediyoruz, başaracağız. Bizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız ve onun bıraktığı emanete sonuna kadar sahip çıkıyor ve onu da yükseltmek için çalışıyoruz ve başaracağız. Az kaldı, 9 günümüz var. Bu süreç içinde daha çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yalanla, dolanla, algıyla kandırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Balıkesir sokaklarında, çarşıda, pazarda görüyoruz. Vatandaşlarımız büyük bir mücadele ruhuyla sandığa gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına evet mührünü basacak.”

Anka Haber Ajansı