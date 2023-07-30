Ahmet Akın: "Karadeniz Doğal Gazının Değeri Yüzde 76 Oranında Eridi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak açıkladığı ve 1 trilyon dolar olarak duyurulan Karadeniz doğal gazının ekonomik değerinin eridiğini belirterek, “TTF borsasının 2022 yılındaki 1000 metreküp fiyat ortalaması olan 1400 dolar üzerinden yapılan 1 trilyon dolar hesabı; henüz bir yıl geçmeden TTF borasının 1000 metreküp fiyatının yüzde 76 oranında değer kaybetmesiyle 330 dolar seviyesine kadar düştü. Karadeniz gazı henüz sisteme verilmeden 1 trilyon hesa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak açıkladığı ve 1 trilyon dolar olarak duyurulan Karadeniz doğal gazının ekonomik değerinin eridiğini belirterek, “TTF borsasının 2022 yılındaki 1000 metreküp fiyat ortalaması olan 1400 dolar üzerinden yapılan 1 trilyon dolar hesabı; henüz bir yıl geçmeden TTF borasının 1000 metreküp fiyatının yüzde 76 oranında değer kaybetmesiyle 330 dolar seviyesine kadar düştü. Karadeniz gazı henüz sisteme verilmeden 1 trilyon hesabı olağanüstü değer kaybetti” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu Karadeniz doğal gazıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 1 trilyon dolar olarak duyurulan doğal gazın ekonomik değerinin düştüğüne dikkat çeken Akın, şunları belirtti:

“1 trilyon dolar tutarına ilişkin hesaplamada AK Parti iktidarının Hollanda Dutch TTF borsasının 2022 yılı ortalamasını kullandı. TTF borsasının 2022 yılı fiyat ortalamasına göre 1000 metreküp doğal gazın 1400 dolar oldu. Bu tutar; hem pandemi sonrası yaşanan arz-talep krizi hem de Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği koşullarda TTF borsasında doğal gazın ulaştığı en yüksek fiyatı oluşturuyordu.

‘DÖNEMSEL FİYATI STANDART FİYAT GİBİ HESAPLADILAR’

TTF borsasında 1000 metreküp doğal gazın 1400 olması krize bağlı dönemsel bir fiyat. İktidar gazın ekonomik değerini bu fiyat üzerinden hesaplayarak kamuoyunu yanılttı. Krize bağlı dönemsel bir fiyatı, standart bir fiyat gibi sundular. Öyle ki 1 trilyon dolar olarak açıkladığı günden bu yana TTF borsasında fiyatlar sürekli düşüyor.”

‘İKTİDARIN HESABINA GÖRE EKONOMİK DEĞERİ DÜŞTÜ’

Akın, AK Parti iktidarının Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin ekonomik değerini hesaplarken kullandığı TTF borsasına göre 28 Temmuz 2023 itibarıyla 1000 metreküp doğal gaz fiyatının 330 dolar olduğunu kaydetti. Akın, güncel TTF borsası fiyatına göre 1 trilyon dolar diye kamuoyuna müjde olarak sunulan Karadeniz doğal gazının henüz sisteme dahil edilmeden ekonomik değerinin 235 milyar dolara gerilediğini belirterek, “İktidarın bu hesabına göre henüz bir yıl olmadan yerli gazın ekonomik değeri yüzde 76 oranında değer kaybetti” dedi.

‘İKTİDARIN AMACI SİYASİ RANT ELDE ETMEK’

Akın, iktidarın Karadeniz doğa gazı üzerinden siyasi rant elde etmek için kamuoyunu yanılttığına dikkat çekti. Akın, şunları dile getirdi:

“Karadeniz’deki doğal gaz henüz sisteme bağlanmadan doğal gazı devreye alma törenleri yapan iktidar, 1 trilyon dolar üzerinden de Türkiye’nin geleceğini yatırım yapılacağını da açıklamıştı. Şimdi anlaşılıyor ki krize bağlı konjonktürel bir fiyat standart bir değer gibi hesaplanmış. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğal gazının ekonomik değeri ne olursa olsun ülkemizin menfaati için kullanılmasından sevinç duyarız. İktidar ise abartılı hesaplar üzerinden milletimizi kandırarak buradan siyasi rant elde etmek istiyor.”

ERDOĞAN ‘1 TRİLYON DOLAR’ DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

26 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Aralık 2022 tarihinde “Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasadaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır” açıklamasını yapmıştı. 24 Nisan 2023 tarihinde seçimlerden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Karadeniz gazı rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazanç ile geleceğimize yatırım yapacağız” demişti.

Anka Haber Ajansı