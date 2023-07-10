Ahmet Akın: “Karadeniz’de Yedi Kentimizi Etkileyen Afet İçin Belediyelerimiz Seferber Oldu”

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Hafta sonu Karadeniz’deki sağanak yağış, şu ana kadar yedi kentimizde sel afeti ve heyelana neden oldu. İlk andan itibaren, taşkınların başlamasıyla birlikte, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere belediyelerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Karadeniz’de yedi kentimizi etkileyen afet için belediyelerimiz seferber oldu. Belediye ekiplerimiz, AFAD ve bölgedeki belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor” dedi.

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Hafta sonu Karadeniz’deki sağanak yağış, şu ana kadar yedi kentimizde sel afeti ve heyelana neden oldu. İlk andan itibaren, taşkınların başlamasıyla birlikte, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere belediyelerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Karadeniz’de yedi kentimizi etkileyen afet için belediyelerimiz seferber oldu. Belediye ekiplerimiz, AFAD ve bölgedeki belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor” dedi.

Karadeniz’de yaşanan yoğun yağış Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Ordu’da sel ve heyelana neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ve bölge milletvekilleri, afetin yaşandığı Zonguldak’a giderek incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise belediyeler aracılığıyla sel ve heyelandan etkilenen kentlere ulaştırılacak destek ve yardımların koordinasyonunu sağladı. Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“BELEDİYE EKİPLERİMİZ, AFAD VE BÖLGEDEKİ BELEDİYELER İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR”

“Hafta sonu Karadeniz’deki sağanak yağış, şu ana kadar yedi kentimizde sel afeti ve heyelana neden oldu. İlk andan itibaren, taşkınların başlamasıyla birlikte, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere belediyelerimizle koordinasyon içerisindeyiz. Karadeniz’de yedi kentimizi etkileyen afet için belediyelerimiz seferber oldu. Belediye ekiplerimiz, AFAD ve bölgedeki belediyeler ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Bölgeye ağır iş makinesi ve personel desteğinin yanı sıra içme suyu ve gıda yardımı da gönderiyoruz. Bu sabah saat 08:00 itibarıyla bölgede itfaiye, yol bakım ve altyapı çalışmaları için toplam 60 personelimiz afetten etkilenen kentlerimizde görev yapıyor. Aralarında çok sayıda vidanjörün bulunduğu yaklaşık 30 ağır iş makinesi de bölgede çalışmalara destek veriyor. İçme suyu ve gıda yardımı için de çok sayıda TIR yola çıkmış durumda.”

Anka Haber Ajansı