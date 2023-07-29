Ahmet Akın: "Kent Konseyleri, Sivil Toplumun Tüm Unsurlarının Bir Arada Yer Aldığı Çok Önemli Yapılar"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 29. Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye’nin ortak akılla yönetilmesini hayal ettiğini belirterek, "Tek adam rejimi nedeniyle ülkemiz çok sıkıntılı bir hale geldi. Bir kişinin konuşup herkesin susturulmak istendiği bu sistemden ortak akılla kurtulabiliriz. Tüm başkanlarımız kent konseyleri ile eşgüdüm halinde çalışmalı. Çünkü kent konseyleri, sivil toplumun tüm unsurlarının bir arada yer aldığı, her reng

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 29. Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye’nin ortak akılla yönetilmesini hayal ettiğini belirterek, "Tek adam rejimi nedeniyle ülkemiz çok sıkıntılı bir hale geldi. Bir kişinin konuşup herkesin susturulmak istendiği bu sistemden ortak akılla kurtulabiliriz. Tüm başkanlarımız kent konseyleri ile eşgüdüm halinde çalışmalı. Çünkü kent konseyleri, sivil toplumun tüm unsurlarının bir arada yer aldığı, her rengin temsil edildiği çok önemli yapılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Bandırma’da gerçekleştirilen TKKP'nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Akın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizde vatandaşa dokunan, yerel yönetimlerle vatandaşları ortaklaştıran projelerden güç alacağımıza inanıyorum. Geçmişten beri bir hayalim var. Türkiye’nin her yerinde mahalle meclisleri olmasını hayal ettim. Dünyanın farklı yerlerinde bunun örnekleri inceledim. İdeolojisi olmayan, devletin korkmadığı mahalle meclislerinin kurulabileceğini düşünüyorum. En ücra mahalledeki vatandaşımız da ihtiyacını, isteğini, özgürce dile getirebilmeli, idarecilere önerebilmeli ve sesini duyurabilmeli.

"BİR KİŞİNİN KONUŞUP HERKESİN SUSTURULMAK İSTENDİĞİ BU SİSTEMDEN ORTAK AKILLA KURTULABİLİRİZ"

Biz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Geçmiş dönemde kent konseylerinde yapılan tüm çalışmaları inceliyoruz. Çalışmalarımız 3 ana grup ekseninde sürüyor. Birincisi, akademiden uzman hocalarımızla birlikte seçimin yol haritasını hazırladık. Buradaki çalışma akademik anlamda yürüyor. Bir de yerel yönetimlerde kıymetli bilgilere sahip deneyimli belediye başkanlarımızın tecrübelerinden faydalandığımız bir çalışma grubumuz var. Üçüncü ve en önemli ayak ise kent konseyleri olacak. Konseylerin hazırlayacağı, önereceği projeler, yerel yönetimler stratejimize yön verecek. Bizler ülkemizin hep ortak akılla yönetilmesini hayal ettik. Tek adam rejimi nedeniyle ülkemiz çok sıkıntılı bir hale geldi. Bir kişinin konuşup herkesin susturulmak istendiği bu sistemden ortak akılla kurtulabiliriz. Kent konseyleri bu noktada çok önemli. Ortak aklı egemen kılan ve herkesin söz hakkının olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

"KENT KONSEYLERİ, SİVİL TOPLUMUN TÜM UNSURLARININ BİR ARADA YER ALDIĞI ÇOK ÖNEMLİ YAPILAR"

253 belediyemizde her türlü baskıya ve sıkıntıya rağmen başkanlarımız çok önemli işler çıkardı. Pandemide, ekonomik krizde, depremde önemli çalışmalar yaptılar, vatandaşlarımıza dokundular. Aynı zamanda buradan belediye başkanlarımıza bir talimat göndermiş olayım. Tüm başkanlarımız kent konseyleri ile eşgüdüm halinde çalışmalı. Çünkü kent konseyleri, sivil toplumun tüm unsurlarının bir arada yer aldığı, her rengin temsil edildiği çok önemli yapılar. Hafta başında belediye başkanlarımıza bir yazı gönderip kent konseyleri ile birlikte yaptıkları ortak çalışmaları raporlamalarını isteyeceğiz. Bugüne dek gerçekleştirilen projeleri tek tek inceleyeceğiz. Genel başkanımızın selamını iletiyorum. 31 Mart’tan sonra daha şeffaf ve yerelde ortak akılla yönetilen bir Türkiye’de buluşmak üzere. Bizler mücadelemizi sürdürüyoruz. Umutsuz değiliz, başaracağız."

Anka Haber Ajansı