CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Milletimiz, 28 Mayıs’ta, halkına yalan söyleyen bir cumhurbaşkanını seçmeyecektir. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Atılan iftiralara sessiz kalamayız ve kimsenin de kalmaması lazım. Oslo’ya gidenler onlar, PKK’yla görüşenler onlar, çadır mahkemelerini kurup PKK’lıya af çıkartanlar onlar. Terörist Öcalan’ın kardeşini yerel seçimler öncesi TRT’ye çıkartanlar onlar. Yalanla, dolanla, montajla siyaset yaptığını sananlar onlar. Şimdi de tüm bunları görüp yalana dolana ‘dur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Milletimiz, 28 Mayıs’ta, halkına yalan söyleyen bir cumhurbaşkanını seçmeyecektir. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Atılan iftiralara sessiz kalamayız ve kimsenin de kalmaması lazım. Oslo’ya gidenler onlar, PKK’yla görüşenler onlar, çadır mahkemelerini kurup PKK’lıya af çıkartanlar onlar. Terörist Öcalan’ın kardeşini yerel seçimler öncesi TRT’ye çıkartanlar onlar. Yalanla, dolanla, montajla siyaset yaptığını sananlar onlar. Şimdi de tüm bunları görüp yalana dolana ‘dur’ diyecek olanlar da yüce Türk milletidir. 28 Mayıs’ta Türkiye için bir karar vereceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız, 6 günümüz kaldı, karar vereceğiz” dedi.

Ahmet Akın, bugün CHP Balıkesir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yurttaşlara seslendi. Akın, şunları söyledi:

“MAÇIN İLK YARISI 0-0. İKİNCİ YARIDA, 28 MAYIS’TA, 0-0 OLAN MAÇTA BİR OY ÖNDE OLAN KAZANACAK”

“6 gün kaldı. 6 gün sonra iki aday, daha önce hiç seçim olmamış gibi yarışa girecek. Maçın ilk yarısı 0-0. İkinci yarıda, 28 Mayıs’ta, 0-0 olan maçta bir oy önde olan kazanacak. Yani kazanmış kimse yok. İnşallah 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak, biz bunun için mücadele ediyoruz.

“SINIRLARIMIZI DELİK DEŞİK EDEN, SURİYELİ MİLYONLARI ÜLKEMİZE DOLDURANLARA MI OY VERECEKSİNİZ”

Sınırlarımızı delik deşik eden, Suriyeli milyonları ülkemize dolduranlara mı oy vereceksiniz? Yoksa ‘10 milyon mülteciyi evine yollayacağım’ diyen 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’na mı oy vereceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti’nin temsili T.C.’yi tabelalardan kim indirdi? Valiliğimizin girişindeki ‘T.C.’yi kim kaldırdı? Bu ‘T.C.’yi kaldırma talimatını verene mi oy vereceksiniz, yoksa ‘Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ni tabelalardan silemez, kaldıramaz. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti bizim yürüklerimize kazınmış bir mühürdür’ diyen, T.C.’yi sahiplenen 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’na mı oy vereceksiniz?

“BİZİ TERÖRLE, PKK’YLA, ONUNLA, BUNUNLA YAN YANA GETİRENLERİN ALNINI KARIŞLARIM”

Kuvayi Milliye’nin baş şehrinden, ‘ailem’ dediğim, anne baba olarak gördüğüm, kardeş olarak gördüğüm Balıkesir’imden, Erdoğan’a oy vermeyi düşünen hemşerilerime sesleniyorum. Ben, Kurtuluş Savaşı’nın Kuvayi Milliyecilerinden, istiklal madalyası sahibi Ahmet Akın’ın torunuyum. Bizi terörle, PKK’yla, onunla, bununla yan yana getirenlerin alnını karışlarım. Hodri meydan. Öyle atmakla tutmakla olmuyor. Sıkıştığında iftira atan, sıkıştığında bırakın mevsimlik milliyetçiliği, günlük milliyetçilik yapan, sıkıştığında onu bunu söyleyenler ve bizim evladımız, ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş’e bile sahip çıkamayanlardan ne milliyetçi olur ne de vatansever olur.

“BİZLER ASLA AMA ASLA TERÖRLE YAN YANA GELMEDİK. ONLARLA YÜRÜMEDİK, AYNI YAĞMURDA ISLANMADIK”

Bizler asla ama asla terörle yan yana gelmedik. Onlarla yürümedik, aynı yağmurda ıslanmadık. Oslo’da görüşenler kimler hemşerim? Aynı yağmurda ıslananlar kimler? ‘Gel yalvarıyorum’ diye göz yaşı dökenler kimler? Kimler PKK terör örgütüne çadır mahkemeleri kurdu? Hatırlayın, peygamber ocağımız Türk ordumuza kumpas kuranlarla iş birliği yapanlar kimler? Terörü bitiremediler. Terörü nasıl bitirsinler? Terör örgütleriyle masaya oturanlar terörü bitirebilirler mi? Terörü bitirmek istemiyorlar. Allah’ımız şahit, Kuvayi Milliye’nin baş şehrinden, Allah’ın izniyle önümüzdeki seçimden sonra terörü bitireceğiz. Bitirmek istemeyenlere inat bitireceğiz.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA OTURAN KİŞİ, ELİNDE MONTAJ, ÇAKMA BİR VİDEOYLA MİLLETE YALAN SÖYLEMİŞTİR”

Terör örgütleriyle kol kola giren, onlarla masaya oturanlar terörü bitirebilirler mi? Bitiremezler. Türk vatandaşlığını oy uğruna 3-5 kuruşa satanlardan milliyetçi olur mu? Olmaz. Erdoğan ve avenesi yalanlarla, montajlarla ve montaj videolarla, hileyle yapılmış tüm kara propaganda unsurlarına sarılmıştır. Çok acıdır. Devletin en tepesindeki, bizim kutsal saydığımız Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi, elinde montaj, çakma bir videoyla millete yalan söylemiştir. Yazıklar olsun. Kurgu videolarla yapılan siyaset, asla mertçe siyaset değildir. Böyle yapılan siyaset namertliktir. Namertçe yapılan bir siyasettir.

“SİYASİ KÜLTÜRÜMÜZ, ÇOK ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, MAALESEF MONTAJ GÖRÜNTÜ VE BU TÜR VİDEOLARLA KİRLENMİŞTİR”

Siyasi kültürümüz, çok üzülerek söylüyorum, maalesef montaj görüntü ve bu tür videolarla kirlenmiştir. Bunları yapanlara yazıklar olsun. FETÖ taktiklerini iyi öğrenmişler. FETÖ taktikleriyle iktidarda kalmak istiyorlar. FETÖ’nün kendilerini kandırdığını söyleyenler, şimdi aynı kurgularla, aynı montaj videolarıyla terörle yan yana gelip onlarla birlikte çalışıyorlar. Onlardan öğrenmişler. Milletimizi iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla aldatmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bütün arkadaşlarımız, bütün ittifak ortaklarımız; bunların yalanlarını gittiğiniz her yerde anlatmak, deşifre etmek sizin boynunuzun borcudur. Gidin anlatın, yalanlarla milletimizi kandırmalarına izin vermeyin.

“MİLLETİMİZE SÖYLEYECEK SÖZÜ KALMAYANLAR YALANA SARILMIŞLAR”

Milletimize söyleyecek sözü kalmayanlar yalana sarılmışlar. Şimdi de ne diyorlar? Utanmadan, arlanmadan, namussuzca, namertçe ne diyorlar? ‘Öcalan serbest kalacak.’ Burada beni memleketim tanır. Ben milliyetçi bir adamım, bütün milletimiz bilir. Biz vatanseveriz. Asla ve asla milletimizin boynunu da öne eğdirmeyiz. Halep oradaysa Arşın burada. Allah’ımız şahittir; biz, bu milletimizin ve Cumhuriyet Halk Partili olarak ‘İki büyük eserim var’ dediği, ‘Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’ diyen liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine hep sahip çıktık, hep de sahip çıkacağız. Lanet olsun terörle bir olanlara, lanet olsun terörle yan yana yürüyenlere, lanet olsun terörden medet umanlara, lanet olsun onlardan medet umup vatandaşlarımızı kandıranlara.

“AK PARTİ, ÇOK ACIDIR, HAİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN BAŞINDAKİ NAMUSSUZ O ÖCALAN’I ÇIKARMAK İÇİN ÜÇ DEFA YELTENDİ”

Hatırlayalım, TRT’ye Abdullah Öcalan’ın kardeşini kimler çıkardı? PKK’yla ilgili görüşüldüğünü söyleyen Recep Tayyip Erdoğan değil mi? ‘Sorumlusu benim, görüşüldü’ dedi. AK Parti, çok acıdır, üç defa, hain terör örgütü PKK’nın başındaki namussuz o Öcalan’ı çıkarmak için üç defa yeltendi. Meclis’in tutanakları orada. Meclis tutanaklarına baksınlar, oradaki tutanaklardan görecekler. Tarih 7 Temmuz 2003, Topluma Kazandırma Kanun Tasarısı’nı denediler. Amerika Birleşik Devletleri’nin talimatlarıyla. Daha sonra yıl 2006, kanun teklifi veriyorlar, bakanlar kurulunun imzası var ve o dönemin başbakanının. 18 Nisan 2006, 1923 sayılı yasa. Orada diyor ki ‘suç işlemek için örgüt kuran, terör örgütünün kurucusu’. Kurucusu kim, en iyi onlar biliyor. Daha sonra yıl 2013, tekrar veriliyor. Kim itiraz ediyor buna? Aslanlar gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekilleri bunu engelliyor. Kim terörle beraber, kim terörün karşısında?

“‘TERÖRİST 85 KİŞİ KALDI’ DİYORSA, ‘AYAKKABI NUMARALARINA KADAR BİLİYORUZ’ DİYORSA NEDEN TUTUKLAMIYORSUNUZ”

AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’yla nasıl kucaklaştığını, iş birliği yaptığını gösteren belgeler, videolar şimdi ortalarda yayıldı mı? Bütün sosyal medyada var mı? Ne olacak şimdi? AK Parti’nin 14 Mayıs’ta Hizbullah terör örgütünü Meclis’e soktuğunu biliyorsunuz değil mi? Onun temsilcisi HÜDA PAR şu anda Meclis’te. Bunlar, bizim aslan parçamız Gaffar Okkan’ımızın katilleridir. Hani bu ülkenin İçişleri Bakanı ‘85 terörist kaldı’ diyordu, hani ayakkabı numaralarını biliyordu? Tutuklasana, işin ne? İçişleri Bakanlığı yapan kişi, ‘Terörist 85 kişi kaldı’ diyorsa, ‘ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ diyorsa neden tutuklamıyorsunuz? Elini tutan mı var?

“MİLLETİMİZ, 28 MAYIS’TA, HALKINA YALAN SÖYLEYEN BİR CUMHURBAŞKANINI SEÇMEYECEKTİR”

Milletimiz, 28 Mayıs’ta, halkına yalan söyleyen bir cumhurbaşkanını seçmeyecektir. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Atılan iftiralara sessiz kalamayız ve kimsenin de kalmaması lazım. Oslo’ya gidenler onlar, PKK’yla görüşenler onlar, çadır mahkemelerini kurup PKK’lıya af çıkartanlar onlar. Terörist Öcalan’ın kardeşini yerel seçimler öncesi TRT’ye çıkartanlar onlar. Yalanla, dolanla, montajla siyaset yaptığını sananlar onlar. Şimdi de tüm bunları görüp yalana dolana ‘dur’ diyecek olanlar da yüce Türk milletidir. 28 Mayıs’ta Türkiye için bir karar vereceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız, 6 günümüz kaldı, karar vereceğiz.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU, HİÇBİR ZAMAN MEHMETÇİK’İMİZE KUMPAS KURANLARLA YAN YANA DURMADI”

Sandığa gidip 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Saray’a değil, -Saray gençlerimizde kalacak, oraya hizmet edecek- Çankaya Köşkü’ne, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin olduğu yere Kemal Kılıçdaroğlu gidecek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, asla masaya terörle oturmadı ve asla oturmayacak. Masaya oturanlardan da çatır çatır hesap soracak. Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman Mehmetçik’imize kumpas kuranlarla yan yana durmadı, olmadı ve asla yan yana durmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olduğu zaman mültecileri evlerine gönderecek. Kemal Kılıçdaroğlu, ülkücü kardeşimiz Dursunbeyli Sinan Ateş’in hesabını soramayanlardan çatır çatır hesabını soracak. Kemal Kılıçdaroğlu, makama oturduğu zaman devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanlardan hesap soracak.

“28 MAYIS’TA VATANINI SEVEN HERKES SANDIĞA GİTSİN”

28 Mayıs’ta vatanını seven herkes sandığa gitsin. Zalimden yana değil mazlumdan yana olan; çalandan, hırsızdan değil çalışandan yana olan, ezenden değil ezilenden yana olan, birleştirip kucaklaştıran, tecrübeli, dinamik kadrolarıyla bunlardan bir tanesi de sizin öz evladınız, kardeşiniz Ahmet Akın. Ne derlerse desinler ben, 21 yıl iktidarda olup Balıkesir’e bir bakan veremeyen beceriksizliklere karşı evladınız olarak bakan olmayı kapınıza getirdim. Herkes attığı iftira, çirkin laf, kötü sözün altında boğulur. Tek adamlık değil. Denge ve denetlemeyle. Meclis’te çoğunluğu gördünüz. Çoğunluğun içinde HÜDA PAR da var. Bu memlekete denge lazım. Bu memlekete denetleme lazım. Mansur Başkan’ın seçilmesini engellemek için ‘PKK’lılar su faturalarını kesecek’ dediler. Ne oldu? Ekrem Başkan’a yapmadıklarını bırakmadılar. Ne oldu? Bu millet, Türk milleti, yalana dolana, algıya gelmez. Elini vicdanına koyar, Allah korkusu vardır, görür her şeyi, ona göre kararını verir.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE KAZANAN 85 MİLYON OLACAK, BİR AVUÇ KAYBEDECEK”

Denge ve denetlemeyle, tek adamlık olmadan önce feraha, sonra refaha kavuşmak için sizlerden, bütün Balıkesir’den, bütün Türk milletinden, bütün vatandaşlarımızdan, 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar büyük bir destek istiyorum. Hep beraber olalım, birlik içinde olalım. Montaj, kaset, yalan dolan, iftirayı bir kenara atalım. Önümüzdeki süreçte kazanan 85 milyon olacak, bir avuç kaybedecek. Milleti sömürenler kaybedecek. Milletin sırtından milyarlar kazananlar kaybedecek. Vatandaşımıza milli paramızı pula döndürenler, daha sonra da milletin malını mülkünü satıp, çarçur edip, milletin parasını babalarının paralarından daha rahat harcayanlara ‘dur’ demek için Allah’ın izniyle, milletimizin takdiriyle 13. Cumhurbaşkanı’mızı Çankaya Köşkü’ne göndereceğiz.”

Anka Haber Ajansı