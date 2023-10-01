Ahmet Akın: "Muğla'daki Tüm Belediyeleri Almak İçin Çalışacağız"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Muğla İl Kongresi’nde "Bugün itibariyla 182 gün kaldığını unutmadan tam bir birlik beraberlik içerisinde hem Muğla Büyükşehir Belediyemizi hem de Muğla’da ki tüm belediyeleri almak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

38'inci Olağan Muğla İl Kongresi bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Kongrede Divan Başkanlığı’nı üstlenen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları söyledi:

Sizlerin huzurunda da söylemek isterim. Muğla'dayız Cumhuriyet’in beşiğindeyiz. Hakikaten her bir noktası güzelliklerle dolu cennet gibi bir bölgemizdeyiz. Bizler dava insanlarıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "İki büyük eserim var" diyerek ve birini Türkiye Cumhuriyeti ve diğerini de Cumhuriyet Halk Partisi diyerek bize büyük bir sorumluluk ve büyük bir dava yükledi ve biz bu sorumluluk bu inanç bu azim ve kararlılıkla bu davayı sürdürüyoruz. Asla ve asla kimsenin unutmaması lazım ki Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti ilelebet payidar kalacaktır ve her zaman büyük bir coşkuyla da temsiliyeti olacaktır. Aynı zamanda tabii önümüzde yerel seçimler var. Ben de yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Şunu söyleyeyim. Bir tarafdan kongrelerimiz devam ediyor bir taraftan bizler durdurak bilmeden yenel yönetimlere çalışıyoruz. Dün Şanlıurfa’daydık. Ondan önceki gün başka bir ilimizdeydik. Sayın Genel Başkanımız ile birlikte Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 18 ili o bölgedeki illeri toplayarak ve şu andaki mevcut belediye sayımızı da bir hedef koyarak hedef 400 diyerek çalışmalarımıza başladık. Olması gereken şu, olması gereken, kongreler biter bitmez seçimlere bugün itibariyla 182 gün kaldığını unutmadan tam bir birlik beraberlik içerisinde hem Muğla Büyükşehir Belediyemizi hem de Muğla’da ki tüm belediyeleri almak için var gücümüzle çalışıcağız."

Anka Haber Ajansı