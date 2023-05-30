Ahmet Akın: “Seçim Doğal Gazı Kamu Ve Emekli Maaşlarını Düşürecek”

Ahmet Akın: “Seçim Doğal Gazı Kamu Ve Emekli Maaşlarını Düşürecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin seçim öncesi 20 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz yaptığı doğal gazı TÜİK’in enflasyon sepetine sıfır fiyat olarak yansıtmasının kamu çalışanları ve emeklilere 6 ay boyunca yapılacak ücret ödemesini negatif yönde etkileyeceğini belirterek, “Seçim doğal gazı kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023’ten sonra altı ay boyunca ödenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin seçim öncesi 20 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz yaptığı doğal gazı TÜİK’in enflasyon sepetine sıfır fiyat olarak yansıtmasının kamu çalışanları ve emeklilere 6 ay boyunca yapılacak ücret ödemesini negatif yönde etkileyeceğini belirterek, “Seçim doğal gazı kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023’ten sonra altı ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim öncesi AKP’nin yaklaşık 1 süreyle doğal gazı ücretsiz vermesinin etkileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. TÜİK’in ücretsiz doğalgazın enflasyon sepetinde sıfır fiyat olarak yansıtılması kararının memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı olumsuz etkileyeceğine ifade eden Akın, şunları kaydetti:

“TEMMUZ 2023’TE YAPILACAK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANINI DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK: İktidar; seçim döneminde 20 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğalgazın konut tüketiminde bedava olmasına karar vererek bunu müjde olarak sundu. Şimdi TÜİK aldığı kararla mayıs ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette doğal gazın ağırlığını sıfır fiyat yönteminin uygulanacağını ilan etti. Bu durum Temmuz 2023’te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranını düşmesine neden olacak.

EKSİ YÜZDE 3 OLARAK YANSIMASINI SAĞLAYACAK: Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi; enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkiyi yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum bir ay kullanılan bedava doğalgazın; temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
İyi Parti Başkanlık Divanı Toplandı
İyi Parti Başkanlık Divanı Toplandı
Gaziosmanpaşa’da Chp Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi
Gaziosmanpaşa’da Chp Bürosuna Silahlı Saldırı Düzenlendi
Kaftancıoğlu’ndan İbb Ekibine Saldırıya Tepki: “İstanbullu Asla Zorbalığa Geçit Vermeyecektir”
Kaftancıoğlu’ndan İbb Ekibine Saldırıya Tepki: “İstanbullu Asla Zorbalığa Geçit Vermeyecektir”
Ümit Özdağ: "Erdoğan, Botaş'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demiryolları'nı Satmaya Hazırlanmaktadır"
Ümit Özdağ: "Erdoğan, Botaş'ı, Türk Hava Yolları'nı, Devlet Demiryolları'nı Satmaya Hazırlanmaktadır"
Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür
Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür
Gürsel Erol: "Genel Başkanımızın Başkanlığını Asla Tartışmaya Açmayacağız"
Gürsel Erol: "Genel Başkanımızın Başkanlığını Asla Tartışmaya Açmayacağız"
Lütfü Savaş: “Önemli Bir Demokratik Mücadele Sergiledik”
Lütfü Savaş: “Önemli Bir Demokratik Mücadele Sergiledik”