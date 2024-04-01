Ahmet Aras: "Önümüzde Yalansız, Talansız, Yağmasız Yarınlar Var"

Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen CHP’li Ahmet Aras, "Arkamızda 100 yıllık güç, birikim, 100 yıllık deneyim var. Yanımızda da umut, sevgi ve emek var. Önümüzde yalansız, talansız, yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizindir. Bu zafer tüm Muğla’mızın ortak çabasının ve emeğinin neticesidir" dedi.

ESMA TURAN

Resmi olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen CHP’li Ahmet Aras, "Arkamızda 100 yıllık güç, birikim, 100 yıllık deneyim var. Yanımızda da umut, sevgi ve emek var. Önümüzde yalansız, talansız, yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizindir. Bu zafer tüm Muğla’mızın ortak çabasının ve emeğinin neticesidir" dedi.

31 Mart yerel seçiminin resmi olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı yüzde 55,34 oyla CHP’nin adayı Ahmet Aras, merkez ilçe Menteşe Belediyesi’nin yeni başkanı ise yüzde 52,32 oyla CHP’nin adayı Gonca Köksal seçildi. Köksal aynı zamanda Menteşe’nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Aras ve Köksal, zafer konuşmasını dün gece Menteşe’de Kurşunlu Meydanı’nda yaptı.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK"

Ahmet Aras, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ula’mızı, Yatağan’ımızı, Ortaca’mızı, Köyceğiz’imizi, Dalaman’ımızı geri aldık. Kavaklıdere’miz de Seydikemer’imiz de bizim. Hepsini çok seviyoruz. Arkamızda 100 yıllık güç, birikim, 100 yıllık deneyim var. Yanımızda da umut, sevgi ve emek var. Önümüzde yalansız, talansız, yağmasız yarınlar var. Bu zafer hepimizindir. Bu zafer tüm Muğla’mızın ortak çabasının ve emeğinin neticesidir. 1 Nisan günü tüm Muğla bambaşka bir güne uyanacak. Bize oy veren, vermeyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle kucaklayacağız ve dünya kenti Muğla’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Hiç kimseyi arkada bırakmayacağız. Bu seçimin kaybedeni yok. Ayrılık yok, gayrılık yok. Bu seçimi kazanan belediye başkan adaylarımız değil, bu seçimi tüm Muğla kazandı. Yola çıktığımızda Türkiye de bir karamsarlık vardı. "Sandığa bile gitmem" diyen vatandaşlarımız kardeşlerimiz vardı. Umutlar kısmen de olsa tükenmişti. Bu şartlar altında çıktığımız bu yolda Türkiye’de değişim kazandı. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar kazandı. Herkes Muğla ittifakında, Türkiye ittifakında bir araya geldi. Bugün tüm Muğlalılar ve Türk halkımız, bizden çaldıkları geleceğimizin hesabı soralım diye mührü bastı. Bize borçlu oldukları ne varsa alalım diye mührü bastı."

"MUĞLA'MIZIN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDUM"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal is, "Çok değerli yoldaşlarım demek istiyorum çünkü bu yola çıkarken bu hayali ben sizlerle birlikte kurdum. Sizin gücünüz ve desteğinizle başkan adayı oldum ve yine sizin gücünüz ve desteğinizle Muğla’mızın ilk kadın belediye başkanı oldum. İyilikten korktular, aydınlıktan korktular. Aradılar ne yapabiliriz ne bulabiliriz diye. Hiçbir şey bulamadılar uydurdular. Hiçbir işe yaramadı. Biz hep dik durduk. Asar Dağımız da o Türk bayrağı dimdik dalgalandığı sürece bizim birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü, neşemizi, coşkumuzu kimse elimizden alamaz ve kimse alamadı. "Bu memleketteki 50 yıllık iktidar son bulacak" dediler. Biz 50 yıllık iktidarımızı bırakır mıyız? Asla" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı