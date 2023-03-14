Ahmet Davutoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ı Ziyaret Etti

Ahmet Davutoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ı Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Başkan Karalar, Davutoğlu’nu ağırladı. Buluşmada, Davutoğlu ve Karalar depremlerin ardından halkın yaralarının sarılması için yapılan ve yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu, siyasi gündemi değerlendirdi.

Ziyarette, Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da yer aldı.

Anka Haber Ajansı

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