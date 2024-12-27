Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan Ve Saadet-gelecek Grubuna Katılan Deva'lı Milletvekillerine Teşekkür Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek-Saadet grubumuzun, TBMM bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerini yeniden ve daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için destek sağlayan Deva Partisi’ne; Genel Başkan Sayın Ali Babacan başta olmak üzere Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın Ertuğrul Kaya’ya teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek-Saadet grubumuzun, TBMM bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerini yeniden ve daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için destek sağlayan Deva Partisi’ne; Genel Başkan Sayın Ali Babacan başta olmak üzere Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın Ertuğrul Kaya’ya teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet-Gelecek grubuna katılan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’ya teşekkür etti. Davutoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek-Saadet Grubumuzun, TBMM bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerini yeniden ve daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için destek sağlayan Deva Partisi’ne; Genel Başkan Sayın Ali Babacan başta olmak üzere Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın Ertuğrul Kaya’ya teşekkür ederim.

Her geçen gün kutuplaştırılarak daraltılmak istenen siyasi hayatımıza yeni bir ufuk ve yeni bir soluk olacak birlikteliğimizin ilk işareti olan bu adımın kısa sürede toplumumuzda yeni bir heyecan oluşturacağına olan inancım tamdır. Gereken her fedakarlığı yaparak aşılmaz zannedilen her engeli aşacak, çıkmaz zannedilen her yolu açacak, tüketildiği zannedilen her umudu yeniden yeşertecek, milletimize giydirilmek istenen her deli gömleğini yırtıp atacağız. Biz buradayız ve Elif gibi dimdik ayaktayız! Son nefesimize kadar Hakkın rızası ve halkın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz!"

Anka Haber Ajansı