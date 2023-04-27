Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’i Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu, Başkan Böcek’in deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı’nda yaptığı çalışmaları bizzat gördüğünü belirterek, hizmetlerinden dolayı Böcek'e teşekkür etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu, Başkan Böcek'in deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı'nda yaptığı çalışmaları bizzat gördüğünü belirterek, hizmetlerinden dolayı Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde resmi törenle karşıladı. Davutoğlu, Belediye şeref defterini imzaladıktan sonra Başkanlık makamına geçerek, bir süre Başkan Böcek ile sohbet etti. Ziyarette, CHP Antalya Milletvekili adayı Serap Yazıcı Özbudun da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Böcek, şunları söyledi:

"HEP BİRLİKTE BAHARI GETİRECEĞİZ"

"Hep birlikte bu zorlu süreci tamamlayarak, baharı getireceğiz. Özellikle turizmde yapılması gereken çok önemli çalışmalar var. Antalya'yı geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 milyon turist ziyaret etti. 10 milyona yakında yerli ziyaretçimiz geliyor. Yıl içinde yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Ancak Antalya'nın resmi nüfusu 2 milyon 688 bin. Bu nüfusa oranla devletten destek alıyoruz. Altyapıdan ulaşıma, kültür sanat etkinliklerine kadar 25 milyona hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma önemli yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santrallerimiz ile çiftçimize yüzde 80 oranında elektriği ücretsiz veriyoruz."

Ahmet Davutoğlu ise şunları kaydetti:

"NURDAĞI'NA YAPTIĞINIZ HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Toros dağlarının bir çocuğu olarak ne zaman Antalya'ya gelsem evime gelmiş gibi hissederim. Sizlerin misafiri olmak, sılaya dönmüş hissi yaratıyor. Antalya ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip. Dışişleri Bakanlığı'm döneminde Antalya'ya Dış İlişkiler Temsilciği açmıştık. Çünkü Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Antalya turizm ve tarımın merkezidir. Böyle bir şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Bu görevi hakkıyla yaptığınıza bizzat şahidim. Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'te birlikteydik. Deprem bölgesinde özellikle Nurdağı'na yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum."

Başkan Böcek, ziyaret anısına Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na plaket ve Döşemealtı halısı hediye etti.

Anka Haber Ajansı