Ahmet Davutoğlu: Bir Olan Diri Olur, Diri Olan Güçlü Olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Türkmen Cephesi Telafer İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her daim Irak Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Bir olan diri olur, diri olan güçlü olur” ifadesini kullandı.

(ANKARA)-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Türkmen Cephesi Telafer İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her daim Irak Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Bir olan diri olur, diri olan güçlü olur” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Irak Türkmen Cephesi Telafer İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa katıldı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Asırlardır bu ata yurdunda dilini, kültürünü, özünü, kimliğini muhafaza eden yiğit Türkmen kardeşlerim, Türkmen bacılarım, balalarım, size Anadolu’nun selamını getirdim.Bilin ki Anadolu sizi hiç unutmadı, unutmayacak!" dedi.

Telafer’in gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirten Davutoğlu, 2003 yılında ABD askerlerinin Telafer’e girmek istemesi sürecinde yaşananları anlattı. O dönemde başdanışman olduğunu hatırlatan Davutoğlu, “Bir Telaferli kardeşim aradı. ‘Siz Türkmen beyisiniz, biz atayurdumuzda yabancı asker görmek istemiyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Sayın Tayyip Erdoğan’la istişare ettik. ABD’lilere çok net bir mesaj verdik. ‘Telafer’e hiçbir yabancı asker giremez’ dedik. Ve giremedi” diye konuştu.

Konuşmasında Telafer halkına birlik çağrısında bulunan Davutoğlu, “Bir olan diri olur, diri olan güçlü olur” diyerek, geçmişte yaşanan acıları hatırlattı ve Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin bütün Türkmenlerin kardeş olduğunu vurguladı. Türkmen aşiretlerini 2013 yılında İstanbul’da topladıklarını belirten Davutoğlu, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı. Telafer halkının kendisini ay yıldızlı bayraklarla karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, “Allah sizden razı olsun. Bu birliğinizi beraberliğinizi korudukça, dost ve kardeş ülke Irak bütün unsurlarıyla sizin yanınızda olur” değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, Türkiye’nin Irak’a bakışının kardeşlik temelli olduğunu belirterek, “Biz Irak’a baktığımızda Sünni, Şii, Türkmen, Kürt, Arap, Hristiyan görmeyiz; hepsi bizim kardeşimizdir” dedi. Telafer’i “gözümüzün nuru, başımızın tacı” olarak tanımlayan Davutoğlu, Ankara’nın her zaman Telafer’in ve Türkmenlerin hizmetinde olacağını belirtti.

Telafer’i turistik amaçla değil, kardeşlerini görmek için ziyaret ettiğini vurgulayan Davutoğlu, Türkmen kimliğine olan bağlılığını,"Aslım Türkmen’dir, soyum Oğuz’dur, adım Yörük’tür" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’deki iş insanlarını Telafer ve Musul’a yatırım yapmaya davet eden Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Telafer’in yanında olacağını belirtti. "Size söz veriyorum. TBMM’de Telafer’i anlatacağım, Kerkük’ü anlatacağım, Türkmeneli’ni anlatacağım” diyen Davutoğlu, konuşmasını "Var olasın Telafer. Sağ olasın Telafer. Aziz olasın Telafer. Boyun eğmeyesin Telafer. Şan olasın Telafer. Abad olasın Telafer. Kardeş olasın Telafer" sözleriyle tamamladı.

Anka Haber Ajansı