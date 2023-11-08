Ahmet Davutoğlu: “Bunun Adı Darbedir. Bu Karar Demokrasiye Ve Hukuk Devletine Darbedir, Asla Kabul Edilemez”

Ahmet Davutoğlu: “Bunun Adı Darbedir. Bu Karar Demokrasiye Ve Hukuk Devletine Darbedir, Asla Kabul Edilemez”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay’ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; “Bunun adı darbedir. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay’ın cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; “Bunun adı darbedir. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına tepki gösterdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

“Bunun adı darbedir. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının başka izahı olamaz. Bu karar demokrasiye ve hukuk devletine darbedir, asla kabul edilemez.”

Anka Haber Ajansı

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