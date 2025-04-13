Ahmet Davutoğlu: Çiftçilerimizin Yaşadığı Kayıpların Bir An Önce Karşılanması Büyük Önem Arz Etmektedir

Ahmet Davutoğlu: Çiftçilerimizin Yaşadığı Kayıpların Bir An Önce Karşılanması Büyük Önem Arz Etmektedir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan zirai don olayına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "TARSİM kapsamında bu olayın doğal afet olarak değerlendirilmesi ve gerekli desteğin ivedilikle sağlanması gerekmektedir." dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan don olayından etkilenen çiftçilerin kayıplarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliği Başkanımız Mahir Sayın, konunun takipçisi olarak dondan etkilenen tüm bölgelere gitmek sureti ile yerinde inceleyecektir.

Dondan etkilenen tüm bölgelerde meydana gelen zirai don felaketi, birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açmıştır. Tarım, geleceğimizin teminatıdır; bu nedenle çiftçilerimizin yaşadığı kayıpların bir an önce karşılanması büyük önem arz etmektedir. TARSİM kapsamında bu olayın doğal afet olarak değerlendirilmesi ve gerekli desteğin ivedilikle sağlanması gerekmektedir."

Anka Haber Ajansı

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