Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Ikby Başkanı Neçirvan Barzani Ve Mesud Barzani İle Görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DELPHI Forumu kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid daha sonra da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Davutoğlu, IKBY Eski Başkanı Mesud Barzani ile de görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DELPHI Forumu kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid daha sonra da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Davutoğlu, IKBY Eski Başkanı Mesud Barzani ile de görüştü.

DELPHI Forumu kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyaretinde, ilk durağı olan Süleymaniye’de DELPHI Forumu’na katılan Davutoğlu Kerkük’e geçti ve burada Kerkük Üniversitesi yetkilileri ve Kerkük Türkmen Cephesi temsilcileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde, bölgedeki güncel gelişmeler ve Türkmen toplumunun durumu ele alındı.

Telafer'de Irak Türkmen Cephesi Telafer İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Davutoğlu, burada bir konuşma yaptı. Türkmen, Kürt ve Arap toplum temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu, bölgesel barış, istikrar ve birlikte yaşam vurgusu yaptı.

Ziyaretin devamında, Davutoğlu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı gün içerisinde IKBY Eski Başkanı Mesud Barzani ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, bölgenin geleceği, ortak güvenlik anlayışı ve siyasi istikrar konuları ele alındı.

Anka Haber Ajansı