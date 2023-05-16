Ahmet Davutoğlu: “Gerekirse Tüm Islak İmzalı Tutanaklar Yeniden Sisteme Girilmeli"

Ahmet Davutoğlu: “Gerekirse Tüm Islak İmzalı Tutanaklar Yeniden Sisteme Girilmeli"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ıslak imzalı sandık tutanakları ile uyuşmayan YSK verileri hakkında Twitter’dan açıklama yaptı. Davutoğlu, "YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!"

Anka Haber Ajansı

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