Ahmet Davutoğlu: “Hedefimiz; Kaybedeni Olmayan Bir Zaferdir”

Ahmet Davutoğlu: “Hedefimiz; Kaybedeni Olmayan Bir Zaferdir”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından; “Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir. Başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere genel başkanlara teşekkür ediyorum” mesajını yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından; “Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir. Başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere genel başkanlara teşekkür ediyorum” mesajını yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Davutoğlu, şu mesajı yayınladı.

“Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir. Başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere genel başkanlara teşekkür ediyorum”

Anka Haber Ajansı

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