Ahmet Davutoğlu: “Her Tarafa Korku Saldılar, Korkusundan Kimse Konuşamıyor”

Ahmet Davutoğlu: “Her Tarafa Korku Saldılar, Korkusundan Kimse Konuşamıyor”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ramazan ziyaretleri kapsamında, Ankara’nın Mamak ilçesinde bir ailenin konuğu oldu. İnsanların korku ortamında düşüncelerini özgürce dile getiremediğini söyleyen Davutoğlu, “Her tarafa korku saldılar, kimse konuşamıyor korkusundan” dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ramazan ziyaretleri kapsamında, Ankara’nın Mamak ilçesinde bir ailenin konuğu oldu. İnsanların korku ortamında düşüncelerini özgürce dile getiremediğini söyleyen Davutoğlu, “Her tarafa korku saldılar, kimse konuşamıyor korkusundan” dedi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, ramazan ziyaretleri kapsamında, Ankara’nın Mamak ilçesine yakın bir köye sürpriz ziyaret yaparak, Sabri ve Bahar çiftinin misafiri oldu.

Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan Davutoğlu, ziyareti sırasında Sabri ve Bahar çiftinin hikayesinden etkilendiğini dile getirerek, "Burada "Ferhat ile Şirin gibi Sabri ile Bahar’ın hikayesi var, birbirlerini çok severler, bir gör’ dediler, onun için geldim" diye konuştu.

Ziyarette, vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkati çeken, insanların korku ortamında düşüncelerini özgürce dile getiremediğini söyleyen Davutoğlu, "Her tarafa korku saldılar, kimse konuşamıyor ki korkusundan" ifadelerini kullandı.

Köyde farklı bir atmosferle karşılaştığını belirten Davutoğlu, "Böyle güzel bir ortamı muhafaza ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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