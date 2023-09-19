Ahmet Davutoğlu: İttifak Çalışmamıza Başka Partiler Olumlu Yaklaştıklarında Onlara Da Açık Olacaktır

TBMM Saadet Grubu bugün istişare toplantısı yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır" dedi.

TBMM Saadet Grubu bugün Ankara’da bir otelde istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu şunları söyledi:

"İKTİDAR SEÇMENİNİN MUTSUZLUĞU ARTARAK DEVAM EDİYOR: Niye bugün bu toplantıyı yapıyoruz? Çünkü 28 Mayıs seçim neticeleri sonrasında topluma bir karamsarlık hakim olmuştu. 3 aylık süre gösterdi ki iktidar seçmeninin mutsuzluğu artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı lehine oy veren seçmenin yüzde 35'nin Erdoğan'ın başarısız olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İktidara oy veren yerlerden feryat yükseliyor. Rize çay bahçelerinde insanlar feryat ediyor. Emekliler feryat ediyor. Bu emeklilerin çoğu Cumhur İttifakı lehine oy vermiş olabilir. Bugün yaptıkları açıklamada dahi emekli zammının 1 Ocak'a ertelenmesi söz konusu. 7 bin 500 lirayı emeklilerimize en düşük kiraların 10 bini bulduğu bir ülkede bu emekliler ne yiyecek ne içecek? İktidar seçmeni bugün bunu sorguluyor. Kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayanların bugün bu sorgulamayı anlamaları mümkün değil, çünkü halktan koptular.

SAADET VE GELECEĞİN GRUP KURMASI SEÇİM SONRASI TEK ÜMİTLİ HABER OLDU: Muhalefet seçmeni de mutsuz çünkü kaybedilen bir seçim sonrasında muhalefet partileri hem bu süreci değerlendirmek hem de arkasından bir umut çizmek gerekirken hem bu öz eleştiriden eksik kalındı. Nelerin eksik yapıldığı konusunda çok ciddi iç tartışmalar yaşandı. Milletin umudunu kıracak şekilde hala muhalefet partileri arasında tartışmaların yürüyor olması da halkın ümitlerini kırıyor. Siyasette bir parçalanma yaşanıyor. Yeni yeni partiler ve ana damarların bölünmesi süreci yaşanıyor. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey. Çünkü bugünkü iktidar muhalefeti bölerek yönetme konusunda maharet kazandı. Bu tablo karşısında Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin bir araya gelerek bir grup kurması seçim sonrasında halkımıza ümit verme açısından tek ümitli haber oldu. Partilerimizin kadrolarının yapılarının farklı görüşleri olabilir. Bizim farklı amaçlarımız olabilir ama bir ideal etrafında bir araya geldik ve fedakârlık yaptık. Siyasetin nevruzu ekim ayıdır, ekim ayıyla birlikte siyasetin baharı açılır. Her yer hareketlenir. 1 Ekim'den sonra bütün Türkiye şahit olacak ki Saadet- Gelecek Grubu siyasi iklime yeni bir boyut katacak. Bu çerçevede toplumun bu ümidini derinleştirme geliştirme konusunda bir ortak kararımız var.

'SON GÜN HALA BİR ÇATLAK ÇIKAR MI?" DİYE BİR ÜMİT BEKLİYORLAR: İkincisi TBMM çalışmaları. Zor şartlarda kurulmuş bir gruba sahibiz. 20 inançlı arkadaş kararlı arkadaş omuz omuza verdiler. Tam da 1 Ekim öncesinde bazı söylentilerin çıkarılmasının sebebi de "1 Ekim'den önce bu grubu dağıtırız" kafalarda bir sual oluşturur muyuz gibi onlar bizi tanımıyorlar. TBMM Genel Kurul salonunda yerimiz hala tespit etmiş değiller. Bir ümit bekliyorlar "son gün hala bir çatlak çıkar mı?" 1 Ekim günü TBMM'de yeni bir grubumuz olacak ve arkadaşlarımız orada başı dik bir şekilde oturacaklar. Çünkü ilk kez milliyetçi-muhafazakar olduğunu iddia eden bir iktidara karşı muhalefet edeceğiz. Bugün burada kanun tekliflerimizi, komisyon önerilerimizi, anayasa teklifi dahil olmak üzere gözden geçirdik. TBMM'nin en önemli ayağı bütçe görüşmeleri olacak. Aldığımız ilke kararı gereği bütün grup orada olacak.

MUHALEFETİN DAĞINIK OLDUĞU DOĞRUDUR, BİZ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ: Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunun birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki yerel seçimde büyük bir sükut-u hayal yaşadılar. 1987'de Özal'ın kazandığı seçim sonrası 1989'da sükût-u hayal yaşaması, 1991'de Doğru Yol Partisi - SHP iktidarının 1994'te büyük sükut-u hayal yaşaması, 2018'de Erdoğan'ın seçimi sonrasında 2019'da AK Parti'nin sükut-u hayal yaşaması. Hiçbir seçim çantada keklik değildir ve hiçbir seçim baştan kaybedilmiş değildir. Biz her yerde seçimlere hazırlanacağız.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKADA DA DEĞERLENDİRMELER YAPTIK: Nihayet dördüncü başlık olarak ekonomi ve dış politikada da değerlendirmeler yaptık, ortak görüşlerimizi paylaştık, fikir teatisinde bulunduk. İnşallah başka vesilelerle de daha derinleştireceğiz bu fikir teatisini ve ortak grup iradesini, ortak siyaset iradesine dönüştürecek açık fikirli, özgür düşünceye dayalı istişarelerimizi sürdüreceğiz. Bugün Karabağ'da yaşanan gelişmeler ışığında da Azerbaycanlı kardeşlerimize, can Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için mücadele eden kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Şehit olan varsa, şu ana kadar intikal eden bir haber olmadı bize ama Allah Türkiye'nin "İki devlet, bir millet" şiarı ile desteklediği can Azerbaycan'ımızı biz de grup olarak destekledik. Biz de iki parti, bir grubuz. Bütün bir süreçte siyasi tecrübesiyle bu iş birliğinin önünü açan, en kritik aşamalarda olgunluğuyla, nezaketiyle, zerafetiyle bu iş birliği alanlarını tahkim eden çok değerli dostum Sayın Karamollaoğlu'na ve tüm Saadet Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı