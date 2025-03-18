Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş’ta Depremzede Vatandaşlarla İftar Yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’nin her köşesinde dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemine dikkati çeken Davutoğlu, “Bu acıları birlikte saracağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.

(KAHRAMANMARAŞ) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye’nin her köşesinde dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemine dikkati çeken Davutoğlu, “Bu acıları birlikte saracağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ferhat Esener ve Engin Keskinel’in ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen iftar programı, bölgedeki depremzede vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Programa katılan Genel Başkan Davutoğlu, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını değerlendirdi. Depremzedelerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşması için devletin ve tüm siyasi aktörlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Davutoğlu, “Bu acıları birlikte saracağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız” dedi.

Davutoğlu, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Gelecek Partisi olarak da ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anka Haber Ajansı