Ahmet Davutoğlu: "Kıymetli Kardeşim, Mutlaka Sandığa Git, Oyunu Kullan"

Ahmet Davutoğlu: "Kıymetli Kardeşim, Mutlaka Sandığa Git, Oyunu Kullan"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaparak vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Davutoğlu’nun Twitter hesabından seçmenlere yaptığı çağrı şöyle:

“Kıymetli kardeşim, sandıklar saat 17.00'ye kadar açık; vatanına, milletine sahip çık hala oy vermediysen mutlaka sandığa git, oyunu kullan.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Tekirdağ’da, Zarf İçerisinden; Erdoğan’a “Evet” Mührü Basılmış Pusula Çıktı, Tutanak Tutuldu
Tekirdağ’da, Zarf İçerisinden; Erdoğan’a “Evet” Mührü Basılmış Pusula Çıktı, Tutanak Tutuldu
Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın Mükerrer Oy Kullanmaya Çalıştığı Tespit Edildi
Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın Mükerrer Oy Kullanmaya Çalıştığı Tespit Edildi
Veli Ağbaba: "Seçim, Türkiye Ve Malatya'ya Hayırlı Olsun"
Veli Ağbaba: "Seçim, Türkiye Ve Malatya'ya Hayırlı Olsun"
Akşener: “Sen, Ben, O Değil, Milletçe Biz Olabilmek İçin Tüm Vatandaşlarımızı Sandıklara Davet Ediyorum”
Akşener: “Sen, Ben, O Değil, Milletçe Biz Olabilmek İçin Tüm Vatandaşlarımızı Sandıklara Davet Ediyorum”
Bahçeli, Ankara’da Oy Kulandı: “Yeni Yüzyılın İlk Seçimi Bugün Tamamlanmış Olmaktadır”
Bahçeli, Ankara’da Oy Kulandı: “Yeni Yüzyılın İlk Seçimi Bugün Tamamlanmış Olmaktadır”
Ali Babacan Ankara’da Oy Kullandı: “6 Partinin Ortak Seçim Güvenlik Sistemi Çalışacak”
Ali Babacan Ankara’da Oy Kullandı: “6 Partinin Ortak Seçim Güvenlik Sistemi Çalışacak”
Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"
Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"