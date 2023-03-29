Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş’ı Ziyaret Etti

Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş’ı Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş ile bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında bir adaya geldi. Ziyarette Davutoğlu’na, Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün de eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım
Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım
Kadın Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu Destekleme Kararı Aldığını Açıkladı
Kadın Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu Destekleme Kararı Aldığını Açıkladı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Abd Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Abd Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i Kabul Etti
Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık
Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"