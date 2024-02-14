Ahmet Davutoğlu: Medeniyet Altınlarda Değil Zihinlerde Kurulur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzincan İliç'te olanların kader olarak düşünülemeyeceğini belirterek "Toprağa meydan okuyan, Fırat suyuna ihanet edenler, Fırat suyunun ve toprağın haykışı ve isyanıyla karşı karşıyalar bugün." şeklinde konuştu.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erzincan İliç'te meydana gelen felaketle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Madenin kapasite artırımı için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imza attığını söyleyen Davutoğlu şöyle konuştu:

"Erzincan İliç'te olan asla bir kader olarak düşünülemez. Toprağa meydan okuyan, Fırat suyuna ihanet edenler Fırat suyunun ve toprağın haykırışı ve isyanıyla karşı karşıyalar bugün. Allah'ın emaneti olan tabiata işkence edenler kısa sürede zengin olabilmek için, bir külçe altını elde edebilmek için ta Fırat'ın doğduğu yerden Basra körfezine kadar uzanan Mezapotamya topraklarının kaynağını tehdit edenler sizlere sesleniyorum. Abad olamazsınız. Medeniyet kuramazsınız. Medeniyet altınlarda değil zihinlerde kurulur. Medeniyet rant ile değil ahlak ile kurulur. Onlarca dava var hepsini okudum. Oradaki göçük altındaki işçilerimizin hukuku ile ilgili arkadaşlara çalışma yaptırdım. Bu gece bütün gecemi neredeyse İliç davalarında ileri sürülen unsurlara ayırdım. Çok sayıda dava var. ÇED raporları dinlenmemiş, zaten ÇED raporları sadece ve sadece meşrulaştırmak için çıkarılır. Sayın Erdoğan büyükşehir belediye başkanıyken Çevre Şehircilik Bakanlığı o zamanki merkezi otoritenin yetkilerini üzerinde kullanmasından şikayet ederdi ama geldiğinde yaptığı ilk eylemlerden birisi Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki kurulları tamamı ile merkezileştirmek bilimden akıldan irfandan uzak bir halde bir araç haline getirmek oldu. Daha birkaç sene önce kapasite artırımı söz konusu olduğunda odaların sivil toplumun bu konuyu bilenlerin müracaatları var mahkemelere ne deniyor biliyor musunuz? Bunun için ÇED raporuna gerek duyulmaz. İmza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Şimdi kim kimden hesap soracak? O toprakları biliriz biz. Bereketli Fırat'ın doğduğu, aktığı yerlerin 350 metre ötesine siyanür sülfirik asit 38 farklı kimyasal artığı yığacaksınız çatlaklar oluştuğunda görmeyeceksiniz. Tedbir almayacaksınız. İşçiler burada çatlak var dediğinde dikkat etmeyeceksiniz sonra kader diyeceksiniz. İşçilerin yakınlarına sarılacaksınız. Siz altınlara sarılmaya alıştınız insanlara değil. Siz ranta sarılmaya alıştınız tabiata sünnetullaha değil."

Anka Haber Ajansı