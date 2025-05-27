Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i Tbmm'de Ziyaret Etti

Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i Tbmm'de Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel'in TBMM'deki makamında bir araya geldi.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel'in TBMM'deki makamında bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Mayıs'ta Irak’ta yaptığı görüşmelere ilişkin siyasi partileri bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Özel'in TBMM grubundaki makam odasında bir araya geldi. Özel'e CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel'in eşlik ettiği ziyaret 1 saat 20 dakika sürdü.

Davutoğlu'na ise ziyarette; Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Bursa Milletvekili Kani Torun ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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