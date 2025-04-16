Ahmet Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder'in durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Davutoğlu, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Türk sanatının, siyasetinin kendi özgü üslubuyla hemen hemen her kesiminden saygı kazanmış, derin izler bırakmış ve bırakmaya devam edecek olan değerli dostumuz, Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı dolayısıyla çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Kendisine şifa diliyoruz. Tüm siyaset ve sanat camiasına inşallah tez zamanda aramıza dönmesi dileğinde bulunuyorum.

Bazı insanlar vardır ki bir neslin sözcüleridirler. Bir nesle anlamak isterseniz onlara bakmanız yeter. Hayatın bütün çilesinden geçmiş, kendi ifadesiyle yetimliğin şerefini yaşamış çocukluğunda. Daha sonra kamyon şoförlüğünden otolastik tamirciliğine kadar çilenin her yolunu, her mehçesini görmüş.

Siyasi hayatını babası rahmetliyle birlikte Adıyaman'ın kırsalında yaşamış. 12 Eylül'ün hapishanelerini görmüş. Türk sinemasına özgün eserler ki hepimizin çıktığı zaman izlediği ve büyük bir hayranlıkla takip ettiği ‘Beynel Milel’ başta olmak üzere sinema sanatımıza katkıda bulunmuş. Siyasi hayata da o sanatçı dokunuşunu yapmış bir değerli insan.

Biraz önce içeride de zikrettim. Bazı insanlar hem hayatı dolu dolu yaşarlar hem de toplumun her kesiminden saygı görürler. Farklı düşünseler bile insanlar onun hayata dokunuşundan etkilenirlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en gergin anlarında yaptığı espriler, gösterdiği tebessüm ve anlayış belki de son dönemde gerginleşen siyasetin tek sevimli tarafıydı.

Sırrı Süreyya Önder dostumuzla biz de geçmişte birçok vesileyle bir araya geldik. Bazen farklı düşündük, bazen ortak düşündük ama her zaman saygı duyduk, saygı gördük. Son İmralı ziyaretlerinden sonra geldiğinde de uzun bir süre istişarede bulunduk kendisiyle. Tabii bütün bu süreçlerde engin tecrübesi vardı ve ciddi katkılarda bulundu. Dediğim gibi sadece sohbet değil, siyasi müzakere ortamlarında yumuşatan, tebessümle orayı ısıtan bir insandı.

Dolayısıyla tam bu süreçlerin, böyle müzakere süreçlerinin aranan şahsiyetlerinden biriydi. Yine öyle olacak. Eminim inşallah salimen aramıza katılacak ve başlayan bu sürecin en iyi şekilde devam etmesi için de çabalarını sürdürecek. Büyük bir gayretle bu süreç içinde oldu. Neticelerini, meyvelerini görmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah kendisine en kısa sürede sağlık şifa versin.

Doktorundan bilgi aldık. Hepinizin malumu, durumunun kritik olduğu meçhul değil. Onun karakterini yakından tanıyan biri olarak hayata tutunacağına inanıyorum. Ben tüm DEM Parti camiasına da, siyasi camiaya da, ailesine de, bütün dostlarına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tez zamanda aramıza dönmesi niyazında bulunuyorum. Allah şifa versin."

Anka Haber Ajansı