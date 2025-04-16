Ahmet Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Hakkında Tuncer Bakırhan’dan Bilgi Aldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı arayarak, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı arayarak, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ahmet Davutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Önder’in durumuna ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan telefonda bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Davutoğlu’nun bugün eşi Dr. Sare Davutoğlu ile birlikte Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret edeceği bildirildi.
Anka Haber Ajansı