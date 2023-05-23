Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Montaj’ Tepkisi: “Bir Müslüman, Yalan Söyler Mi”

Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Montaj’ Tepkisi: “Bir Müslüman, Yalan Söyler Mi”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT ortak yayınında söylediği “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerine “Bir Müslüman, yalan söyler mi” diye tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT ortak yayınında söylediği “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerine “Bir Müslüman, yalan söyler mi” diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı TRT ortak yayınında “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabından “Bir Müslüman, yalan söyler mi” yanıtını verdi.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Haydi’ isimli kampanya videosuna montaj ile eklenen terör örgütü PKK’nın görüntülerini yurttaşlara izlettirmişti.

Anka Haber Ajansı

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