Ahmet Davutoğlu’ndan, Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu

Ahmet Davutoğlu’ndan, Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldırılarak tedavi altına alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Rahatsızlığı sebebiyle programlarını erteleyen Meral Akşener’in sağlık durumu hakkında Akşener’in eşi Tuncer Akşener’den bilgi alan Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de Kadınların Sorunları Ve Taleplerini Dinledi
Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de Kadınların Sorunları Ve Taleplerini Dinledi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e “Geçmiş Olsun” Telefonu
Eskişehir Chp İl Kongresi'nde Figen Kahya Ve Talat Yalaz İl Başkanlığına Aday Oldu
Eskişehir Chp İl Kongresi'nde Figen Kahya Ve Talat Yalaz İl Başkanlığına Aday Oldu
Ahmet Davutoğlu: "İttifak İhtimali Olma Durumunda Bütün Partilere Kapımız Açıktır"
Ahmet Davutoğlu: "İttifak İhtimali Olma Durumunda Bütün Partilere Kapımız Açıktır"
Chp Manisa İl Kongresi... İlhan Cihaner: "Devrimci Bir Tutumla, Cesaretle Partiyi Yeniden Kurmak Zorundayız"
Chp Manisa İl Kongresi... İlhan Cihaner: "Devrimci Bir Tutumla, Cesaretle Partiyi Yeniden Kurmak Zorundayız"
Sezgin Tanrıkulu: "Bu Ağır Ortamda Hakikatten Ve Onları Ortaya Çıkarmaktan Vazgeçmeyelim"
Sezgin Tanrıkulu: "Bu Ağır Ortamda Hakikatten Ve Onları Ortaya Çıkarmaktan Vazgeçmeyelim"
Erdoğan Toprak: "Türkiye Avrupa’nın En Yoksulları Ve En Kötü Beslenen Ülkeleri Arasına Yerleşti"
Erdoğan Toprak: "Türkiye Avrupa’nın En Yoksulları Ve En Kötü Beslenen Ülkeleri Arasına Yerleşti"