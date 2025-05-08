Ahmet Davutoğlu’ndan Pakistan Büyükelçiliği’ne Destek Ziyareti

Ahmet Davutoğlu’ndan Pakistan Büyükelçiliği’ne Destek Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki parti heyeti, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği’ne destek ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki parti heyeti, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği’ne destek ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi heyetini, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid karşıladı. Ziyarette, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve karşılıklı işbirliğini güçlendirme konuları ele alındı.

Davutoğlu, görüşme sırasında Pakistan halkına hitaben kaleme aldığı, dayanışma mesajları içeren mektubu da Büyükelçi Junaid’e takdim etti.

Mektupta, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilime karşı Pakistan’a desteğe yer verildiği aktarıldı. Mektupta ayrıca, Davutoğlu’nun hükümete yönelik atması gereken altı maddelik tavsiyenin de bulunduğu bildirildi.

Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, taraflar iki ülke arasındaki dayanışmanın ve diplomatik ilişkilerin her düzeyde geliştirilmesi gerektiğine ilişkin ortak iradelerini yineledi.

Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid’e ve büyükelçilik heyetine teşekkür edildi.

Davutoğlu’na ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Ömer Ünal ve Selami Çalışkan ile eski büyükelçi ve Bursa Milletvekili Kani Torun da eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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