Ahmet Ercan'dan Hatay depremi sonrası dikkat çeken açıklama: Lütfen hepsini yıkın...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay, dün akşam büyük bir depremle sarsıldı. Meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok bina yıkıldı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, konuk olduğu programda dün meydana gelen Hatay depremlerinin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Hatay'da 6.4'lik sarsıntı sonrası bir de 5.8 şiddetinde artçı yaşandı. Ünlü profesör Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Hatay'da dün akşam yaşanan korkutan deprem sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Son bilgilere göre 6.4'lük deprem sonrasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Bu kötülüğün içinde iyi bir şey oldu' diyerek son durumu değerlendirdi.

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'6 adet büyük dinamitin 7 kilometre derinlikte patlaması sonrası oluşacak bir etki! 7.7'lik deprem bundan çok daha büyük bir enerji boşalttı.

Bu kadar kötülüğün içinde iyi bir şey oldu, arama kurtarma ekipleri enkaz altına girdiği zaman yıkıcı artçı deprem olmadı. Arama kurtarma çalışmaları biterken böyle bir deprem oldu.

Az hasarlı binalar orta hasarlı, orta hasarlı binalar artık çok hasarlı oldu. Hatay'da az hasarlı binalar dahil olmak üzere lütfen bütün yapıları yıkın, güçlendirmeye kalkmayın. Toplam kayma 19 metre, bu çok ciddi bir olay.'

'Hocam biz şimdi 19 metre kaydık mı? Haritadan baktığımızda evlere yerleri 19 metre kaydı diyebilir miyiz?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Evet 19 metre kaydı' deyince Gökhan Taşkın 'Vay anasını' yorumunu yaptı.

Kaynak: medyafaresi.com