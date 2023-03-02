Ahmet Hakan'dan Prof. Dr. Ahmet Ercan'a ağır sözler! 'Yemişim senin bilimini..'

Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşandığını öne sürdüğü iddialar nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Prof. Dr. Ahmet Ercan'ı hedef aldı. Hakan, Prof. Dr. Ercan hakkında, 'Ahmet Ercan, bilim insanıymış. Peh! diyerek sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a tepki gösterdi.

Malatya'ya incelemelerde bulunmak için giden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirdi. Deprem bölgesinde güvenliğin sağlanamaması nedeniyle kadınların tecavüze uğradığını iddia eden Ercan, genç kızların imam nikahıyla evlendirilerek bilmedikleri kişilere verildiğini de öne sürdü. Kadın ve çocuklara şiddet uygulandığını da iddia eden Ercan, daha sonrasında gözaltına alındı. Yaptığı bu paylaşımları da sildiği görüldü.

Lanet Olsun Demekten Başka Bir Şey Gelmiyor Elimden

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında Ercan'ın yaptığı paylaşımları hedef aldı. Hakan, Ercan'ın "kışkırtıcı" ve "palavra"ları ortaya saldığını belirterek, "Eğer amacı halkı kışkırtmaksa... “Lanet olsun” demekten başka bir şey gelmiyor elimden" diye yazdı.

'Yemişim Senin Bilimini!'

Kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip paylaşması durumunda, asgari kuşkuya ve sağduyuya sahip olmadığını savunan Hakan, "Ahmet Ercan, bilim insanıymış. Peh! Bu sallamaları, bu palavraları, bu kışkırtmaları, bu yalanları pervasızca paylaşabilen bir bilim insanına söylenmesi gereken tek şey var: Yemişim senin bilimini!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberciniz.biz