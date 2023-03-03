Ahmet Kaya: Trabzon’da Depremzedelere Tahsis Edilen Yurtların Sadece Yüzde 8,8’i Dolu

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, depremzedelere tahsis edilmek için Trabzon’da boşaltılan 14 bin 666 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yurtlarında sadece bin 297 depremzedenin kaldığını açıkladı. Kaya, “Trabzon’da yurtların sadece yüzde 8,8’i dolu, yüzde 91,2’si boş. Bu yüzde 8,8’i doluluğu saplayan depremzede misafirlerimizi başka yerlerde rahatlıkla misafir edebiliriz. Ve yurtlarını öğrencilerimize tekrar tahsis edebilir, üniversitelerimizi açar ve üniversitelerimizde eğitime başlayabiliriz. Bu

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, depremzedelere tahsis edilmek için Trabzon’da boşaltılan 14 bin 666 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yurtlarında sadece bin 297 depremzedenin kaldığını açıkladı. Kaya, “Trabzon’da yurtların sadece yüzde 8,8’i dolu, yüzde 91,2’si boş. Bu yüzde 8,8’i doluluğu saplayan depremzede misafirlerimizi başka yerlerde rahatlıkla misafir edebiliriz. Ve yurtlarını öğrencilerimize tekrar tahsis edebilir, üniversitelerimizi açar ve üniversitelerimizde eğitime başlayabiliriz. Bu veriler ışığında iktidara tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hatadan bir an önce vazgeçin, üniversitelerimizi açın, yurtları çocuklarımıza yeniden tahsis edin” dedi.

Ahmet Kaya, bugün yaptığı açıklamada, Trabzon’da depremzedeler için boşaltılan KYK yurtlarındaki doluluk oranına dikkat çekti ve hükümete üniversiteleri yüz yüze eğime açma çağrısında bulundu. Kaya, şunları söyledi:

“6 Şubat 2023 günü, millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. 45 bin insanımız, resmi rakamlara göre, deprem nedeniyle rahmetli oldu; yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Bu deprem, bu acı felaket bize, bazı şeyleri daha net görme olanağı sağladı. Milletimizin ne kadar yüce gönüllü bir millet olduğunu, ne kadar yardım sever ve dayanışma içinde bir millet olduğumuzu gördük. Üzülerek söylüyorum ki devletimizi yönetenlerin de ne kadar yetersiz, ne kadar liyakatsiz, ne kadar aciz ve küçük olduğunu gördük.

“ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR EDİLDİ”

Bu iktidar, yani devletimize hükümet edenler, maalesef sınıfta kaldılar. Yaptıklarıyla değil, yapamadıklarıyla konuşuluyorlar. Depremin ilk 3 günü, o enkaz altında insanlarımızı yapayalnız, çaresiz, kaderiyle baş başa bıraktılar. Bu acı tablo sonrasında alelacele bir kararla ülkeyi yönetenler, üniversitelerimizi örgün eğitime kapatma kararı aldılar. Yurtlarda bulunan öğrencilerimize ait eşyalar, sorgusuz sualsiz, alelacele çantalara, poşetlere doldurulup kapı önlerine bırakıldı. Çocuklarımız mağdur edildi. Bir sürü öğrenci, bizlere bu meseleyi iletip şikayetçi oldular.

“15 BİN DEPREMZEDENİN SADECE 1.297’Sİ KALIYOR”

Sayın Genel Başkan’ımız çıktı, ‘Yapmayın, etmeyin, üniversitelerimizi kapatmayın, çocuklarımızı eğitimden koparmayın’ dedi. Bu ülkenin saygın bilim insanları, bu meselede yetkin insanlar, söz sahibi insanlar açıklama yaptılar, ‘Üniversiteleri kapamayın’ dediler. Fakat iktidar, kulaklarını tıkadı, bildiğini okudu. Bakın, alınan kararla ‘Öğrencilerimizin boşalttığı o yurtlara depremzedeleri yerleştireceğiz’ dediler.

Şimdi Trabzon’da meseleyi bir inceleyim dedim. Trabzon’a bugüne kadar 15 bin 814 depremzedemiz geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler, başımızın üstünde yerleri var. Trabzon, konuksever insanların şehridir. Her birimiz o misafirlerimize kucak açtık. Bu misafirlerimizin nerede kaldıklarını ve kaç kişi olduklarını, valilikten aldığım günlük raporlarla takip ediyorum.

Son gelen rapora göre, 15 bin 814 misafir var Trabzon’da. Adana’dan, Adıyaman’dan, Diyarbakır’dan, Gaziantep’ten, Hatay’dan, Maraş’tan, Malatya’dan, Osmaniye’den, Şanlıurfa’dan ve Elazığ’dan gelen bu misafirlerimizin bin 297’si KYK yurtlarında kalıyor. Yani öğrencilerimizin boşalttığı yurtlarda, 15 bin 814 depremzedemizin bin 297’si kalıyor.

Diğer depremzedelerimiz, kendi imkanlarıyla ev tuttular. Büyük çoğunluğu otellerimizde misafir ediliyor, apartlarda misafir ediliyor. Ama çok az bir kısmı, yani yüzde 8,2’si KYK yurtlarında kalmayı tercih etmişler. Trabzon’un KYK yurt kapasitesi 14 bin 666. 14 bin 666 kişilik bu yurtlarımızda şu an kalan depremzede sayısı bin 297. Yani KYK yurtlarımızın yüzde 8,8’i dolu, büyük çoğunluğu boş.

“ÇOCUKLARIMIZIN ÜNİVERSİTE İLE BULUŞMASI GEREKİYOR”

Ey iktidar! Alelacele bir kararla üniversitelerimizi örgün eğitime kapattınız, çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırdınız. Pandemi döneminde bu çocuklarımız zaten iki yıl okullarından ayrı kaldılar, eğitimlerinden uzak kaldılar. Bir de deprem nedeniyle çocuklarımıza üniversiteleri kapatınca bu çocuklarımız, eğitimden uzak kalarak, aslında mesleki yeterlilikleri eksik olarak mezun olacaklar. Dolayısıyla vakit kaybedilmeden bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Üniversitelerimizin açılması, çocuklarımızın üniversitelerle buluşturulması gerekiyor.

Bakın, rakamlarla ortaya koydum. Sizin iktidar olarak ileri sürdüğünüz ‘KYK yurtlarını depremzedelere tahsis edeceğiz, onları orada misafir edeceğiz’ teziniz geçerliliğini kaybetmiştir. Rakamlar ortada; Trabzon’da yurtların sadece yüzde 8,8’i dolu, yüzde 91,2’si boş. Bu yüzde 8,8’i doluluğu saplayan depremzede misafirlerimizi başka yerlerde rahatlıkla misafir edebiliriz. Ve yurtlarını öğrencilerimize tekrar tahsis edebilir, üniversitelerimizi açar ve üniversitelerimizde eğitime başlayabiliriz. Buradan, bu veriler ışığında iktidara tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hatadan bir an önce vazgeçin, üniversitelerimizi açın, yurtları çocuklarımıza yeniden tahsis edin.”

Anka Haber Ajansı