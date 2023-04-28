Ahmet Kaya'dan 'Güney Çevre Yolu' Tepkisi: "21 Yıldır İktidarda Bulunan Akp Hiçbir Adım Atmadı"

CHP Trabzon milletvekili adayları, yıllardır yapılmayan Güney Çevre Yolu'nun seçime sayılı günler kala temelini atmaya hazırlandığı gerekçesiyle AKP'ye tepki gösterdi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Bugün Trabzon kent içi trafiğine baktığımız zaman bir keşmekeşlik var. Güney Çevre Yolu çok önemli, çok elzem, bir an önce yapılması gereken bir proje fakat 21 yıldır iktidarda bulunan AKP, bugüne kadar bir adım atmadı" dedi.

CHP Trabzon milletvekili adayları, yıllardır yapılmayan Güney Çevre Yolu'nun seçime sayılı günler kala temelini atmaya hazırlandığı gerekçesiyle AKP'ye tepki gösterdi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Bugün Trabzon kent içi trafiğine baktığımız zaman bir keşmekeşlik var. Güney Çevre Yolu çok önemli, çok elzem, bir an önce yapılması gereken bir proje fakat 21 yıldır iktidarda bulunan AKP, bugüne kadar bir adım atmadı" dedi.

CHP Trabzon milletvekili adayları, Güney Çevre Yolu için temel atma törenine hazırlanan AKP'ye törenin yapılacağı Akçaabat Mersin’de kazma küreklerle temsili temel atarak tepki gösterdi. Temsili törene CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, vekil adaylarından Sibel Suiçmez, Musa Hacıoğlu, Mustafa Erdi Çakır, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ve Belediye Meclis Üyesi Tuncay Demirci katıldı.

"SEÇİM DÖNEMİNDE GÜNEY ÇEVRE YOLU'NU HATIRLADILAR"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"Güney Çevre Yolu Trabzon için çok kıymetli, olmazsa olmaz. 5 yıldır parlamentoda görev yapan bir milletvekiliyim, bütün Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündeme getirdim ama bir arpa boyu yol alamadığım çok önemli bir mesele. Bugün Trabzon kent içi trafiğine baktığımız zaman bir keşmekeşlik var. Güney Çevre Yolu çok önemli, çok elzem, bir an önce yapılması gereken bir proje fakat 21 yıldır iktidarda bulunan AKP, bugüne kadar bir adım atmadı. 1998 yılında Eyüp Aşık tarafından projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve ödeneği bile çıkartılmıştı. AKP iktidarı bu hazır projeyi 21 yıldır tozlu raflarda bekletti. Trabzonlular iyi biliyor her seçim döneminde bu projeyi gündeme getirdiler, yapma sözü verdiler. Şimdi yine bir seçim döneminde Güney Çevre Yolu'nu hatırladılar."

"SADECE KÂĞIT ÜZERİNDE BİR PROJE VAR"

Yatırım programına alınmadan alelacele kazı işlemlerinin başlamasına tepki gösteren Kaya, "Burada bir kazı ve dolgu işlemi yapılıyor. Yer sahibiyle konuştuk, kamulaştırma yapılmamış, vatandaşa para ödenmemiş. Sadece kâğıt üzerinde bir proje var. Yatırım programına baktım, orada da görünmüyor. İhalesi yapılmış mı, o da yapılmamış. Bu milletle artık dalga geçmesinler. Trabzonluyla resmen dalga geçiyorlar. Şimdi gelip burada temel atma töreni yapacaklar ve bizlere ‘Güney Çevre Yolu'na başladık" diye yutturmaya çalışacaklar. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir davranıştır bu" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı