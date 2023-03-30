Ahmet Necdet Sezer’den Kılıçdaroğlu’na Destek: “Başarılı Olmasını Diliyorum”

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti. Sezer görüşmenin ardından; “Başarılı olmasını diliyorum” dedi. Gazetecilerin, “Destekliyor musunuz” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti. Sezer görüşmenin ardından; “Başarılı olmasını diliyorum” dedi. Gazetecilerin, “Destekliyor musunuz” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i, Ankara’daki evinde ziyaret etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Sezer, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Sezer, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için; “Başarılı olmasını diliyorum” dedi. Sezer, gazetecilerin “Destekliyor musunuz” sorusuna, “Evet” yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı