Ahmet Nesin'e "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Soruşturması Açıldı, Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ahmet Nesin'e "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Soruşturması Açıldı, Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ahmet Nesin hakkında 27 Aralık'ta paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı, 2016'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(İSTANBUL) Ahmet Nesin hakkında 27 Aralık'ta paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı, 2016'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Ahmet Nesin hakkında Youtube hesabından 27 Aralık'ta yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiğini değerlendirirerek soruşturma başlattı. Nesin'in 2016'da yurt dışı çıkış kaydının olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Anka Haber Ajansı

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