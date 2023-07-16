Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: “Bu Ek Bütçe İle Zaten Çarpık Olan Gelir Adaletsizliği Daha Da Çarpılacak”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın getirdiği ek bütçe teklifine ilişkin, “Bu kış vatandaşımız için çok soğuk geçecek. Bütçede dolaylı vergilerin bu kadar ağırlıklı olması zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da bozuyor. Öyle ki bu ülkede emeğin milli gelirden aldığı pay sadece yüzde 25. En yoksul yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 6. En varsıl yüzde 20’lik kesim ise milli gelirden yüzde 48’lik bir pay almakta. Bu ek bütçe ile daha önce tartıştığımız tor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın getirdiği ek bütçe teklifine ilişkin, “Bu kış vatandaşımız için çok soğuk geçecek. Bütçede dolaylı vergilerin bu kadar ağırlıklı olması zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da bozuyor. Öyle ki bu ülkede emeğin milli gelirden aldığı pay sadece yüzde 25. En yoksul yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 6. En varsıl yüzde 20’lik kesim ise milli gelirden yüzde 48’lik bir pay almakta. Bu ek bütçe ile daha önce tartıştığımız torba kanunda zaten çarpık olan bu gelir adaletsizliği daha da çarpılacak. Olan bu milletin esnafına, çiftçisine, emeklisine, emekçisine olacak” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın getirdiği ek bütçe teklifiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Geçen sene olduğu gibi yine bir ek bütçe kanunu tartışıyoruz, görüşüyoruz. Geçen seneki ek bütçe kanunu gerekçesi Covid salgınıydı. Şu an görüştüğümüz ek bütçe kanunu gerekçesi; deprem. Depremin ekonomik maliyetlerinin finansmanı ki bu maliyetin 2023 yılı için 527 milyar lira olacağı öngörülmekte. Yasa gereği ek bütçenin denk olması yani gelir ile giderinin eşit olması gerekiyor. Buna göre ek bütçenin geliri 1 trilyon 119 milyar lira. Bu gelirin önemli bir bölümünü vergi gelirleri oluşturmakta. Bu rakam da 1 trilyon 150 milyar lira. Bu gelirin 402 milyar lirası doğrudan, 720 milyar lira ise dolaylı vergi. Ek bütçe vergi gelirlerinin yüzde 65’i dolaylı vergilerden, ÖTV’lerden, KDV’den, MTV’den yani harcamalardan oluşmakta.

“BU BÜTÇE ADİL DEĞİLDİR”

Dolaylı vergilerin payının yüksek olması adaletsizliğin bir göstergesidir. Bu bütçe adil değildir. Dolayısıyla depremin yükü de adaletli bir şekilde dağıtılmamış olacaktır. İstanbul’da bir iş adamının marketten alışveriş yaptığını düşünelim. Aynı alışverişi Adıyaman’da asgari ücretli bir depremzedenin yapmış olduğunu düşünelim. Aynı malları almış, aynı tutarı ödemiş olsunlar. Sonuç itibarıyla; her ikisi de aynı ÖTV ve KDV’yi vermiş olacaklar. Ek bütçede 309 milyon KDV, 307 milyon lira da ÖTV geliri hesaplanmakta, öngörülmekte. Gelir kalemlerini incelediğimiz bir iki nokta dikkat çekiyor. Petrol ve doğalgaz mamullerinden sağlanacak ÖTV vergisinin 112 milyar lira olduğunu görmekteyiz. Oysa 2023 bütçesinde bu rakam 85 milyar liraydı. 2023 yılında burada bütçe yaptığımızda bir yıl için toplanacak olan ÖTV’yi 85 milyar lira olarak hesaplamıştık. Şimdi ek bütçe yapıyoruz. Beş ay için bu memlekette 112 milyar liralık ÖTV toplanacak. Nasıl olacak peki bu? Dün kabul edilen bir torba kanun vardı, hatırlayın. Madde 12. Bu madde sayesinde akaryakıttaki maktu vergileri beş katına kadar çıkaracağız. Bu sayede de bu vergi toplanacak.

“BU ÜLKEDE EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY SADECE YÜZDE 25”

28 Mayıs sabahı Manisa Akhisar’da mazotun fiyatı 19,88 idi. Bugün için Akhisar’da mazot 26 lira 97 kuruş. Seçimden bugüne artış tam yüzde 35. Bu artış, dövizden kaynaklanmakta. Döviz arttıkça ki artacak, mazotun fiyatı da artmaya devam edecek. Bunun üzerine bir de maktu ÖTV’nin arttığını düşünün. Bugün için maktu ÖTV mazotta 2 lira 6 kuruş, benzinde 2 lira 52 kuruş. Piyasada bu maktu vergilerin üzerine 6 lira daha ekleneceği söyleniyor. Ki bu gerçekçidir. Yoksa bu 112 milyar lira ÖTV nasıl toplanacak? Birincisi yıl sonunda bu ülkede mazot 40 lira olursa kimse şaşırmasın. İkincisi; cumhurbaşkanı sıklıkla hanelerde kullanılan doğalgazın devlet tarafından sübvanse edildiğini söylemekteydi. Afaki rakamlar vermekteydi. Bundan vazgeçilecek. Yani bu kış vatandaşımız için çok soğuk geçecek. Bütçede dolaylı vergilerin bu kadar ağırlıklı olması zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da bozuyor. Öyle ki bu ülkede emeğin milli gelirden aldığı pay sadece yüzde 25. En yoksul yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 6. En varsıl yüzde 20’lik kesim ise milli gelirden yüzde 48’lik bir pay almakta. Bu ek bütçe ile daha önce tartıştığımız torba kanunda zaten çarpık olan bu gelir adaletsizliği daha da çarpılacak. Dün torba yasada ciddi bir adaletsizliğe el kaldırdınız. Bugün aynı eller daha büyük bir adaletsizliğe kalkacak. Olan bu milletin esnafına, çiftçisine, emeklisine, emekçisine olacak.”

Anka Haber Ajansı