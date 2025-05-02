Ak Parti, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarını Düzenleyen Yeni Kanun Teklifini Tbmm Başkanlığı'na Sundu

Ak Parti, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarını Düzenleyen Yeni Kanun Teklifini Tbmm Başkanlığı'na Sundu

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni bir torba kanun teklifini daha TBMM Başkanlığı’na sundu.

(ANKARA) - AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni bir torba kanun teklifini daha TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti, 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelinin atama, mali ve sosyal haklarını düzenliyor.

Teklifle Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen düzenlemeler doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları inceleme, mealleri denetleme ve dini günleri tespit etme görevleri yeniden düzenleniyor. Diyanet’e bağlı genel müdürlüklerin görevleri sadeleştirilerek yeniden tanımlanırken Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düzenlemeyle öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak; yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak; göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek. Başkanlık ayrıca müşavir ve müftülerinin farklı birimlerde görevlendirilebilmesi ve ilk defa atanacak personelin sınav usulü belirlenecek.

Teklife göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) için Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda vergi, harç ve gümrük muafiyetleri yeniden düzenlenirken TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılmış ve haciz yasağı getirilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifiyle ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) taşınmazlarının devlet malı sayılması ve bazı mali yükümlülüklerden muaf tutulması hükmü getiriliyor.

Anka Haber Ajansı

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