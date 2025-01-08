Ak Parti Bilecik Bayırköy Belediye Meclisi Üyeleri, Partilerinden İstifa Ettiklerini Duyurdu

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - AK Parti Bilecik Bayırköy Belediye Meclisi Üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’ne geçtiğimiz gün yapılan atama ile AK Parti Belde Başkanlığı'na Cantekin Vural getirilmişti. Atamanın ardından AK Partili Bayırköy Belediyesi meclis üyeleri; Hüseyin Kara, Tarık Kahraman, Deniz Uğur Karaağaç ve Öznur Özdemir yaptıkları ortak açıklamayla partiden istifa ettiklerini duyurdu. Meclis üyeleri istifalarına dair yaptıkları ortak açıklamada, şu ifadelere yer verdiler:

''Bizler 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Bayırköy Belediye Meclisi Üyeliğine seçildik. Seçim sürecinde gece gündüz demeden partimizin başarısı için çalıştık ve 13 oy fark ile Bayırköy'de 2'nci parti olduk. Belediye meclisinde de 4 üye ile temsil hakkı kazandık. Meclis üyeliği görevimize başlamamızın ardından görevimizi en iyi şekilde yapmak ve Bayırköy'e hizmet etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak son dönemde yaşanan bazı gelişmeler üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına yeni bir atama gerçekleştirilmiştir. Ancak bu atama sürecinde Bayırköy AK Parti Teşkilatları ve seçilmiş belediye meclisi üyeleri olan bizlerle herhangi bir fikir alışverişinde bulunulmadığı gibi bilgi dahi verilmemiştir. Zira Bayırköy'de herkes bu atamanın nasıl gerçekleştiğini bilmektedir.

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti aleyhine çalışan ve dışarıdan getirdiği oyları CHP'ye yönlendiren sözümüz ona zeki şahısların il yönetiminde yer almalarını hayretle izlemekteyiz. Tüm bunlar yaşanırken AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına gerçekleşen atamanın ise kabul edilir tarafı olmadığını bildirmek istiyoruz. Çünkü seçim döneminde AK Parti aleyhine çalışan, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a küfürler eden bir şahsın belde başkanlığına getirilmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz.

Sonuç itibarıyla; AK Parti'nin en önemli şiarlarından birisi olan istişare kültürünün yok edilmesi, emek harcayıp alın teri döken dava arkadaşlarımızın yok sayılması, seçilmiş belediye meclis üyelerinin hiçe sayılması bizleri derinden üzmüştür. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda biz belediye meclis üyelerinin AK Parti çatısı altında siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. Bayırköy'de AK Parti'ye kaybettirenlerin bugün AK Parti'de yönetimlerde yer almasını hazmetmek mümkün değildir. Bu sebepler ışığında AK Parti'den istifa ettiğimizi ve meclis üyeliği görevimize bağımsız olarak devam edeceğimizi bildiririz. Başta Bayırköyümüz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz için vargücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Takdir kamuoyunundur.''

Anka Haber Ajansı