Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı İçin Tek Aday, Nebi Camii Baş İmamı Ömer İler

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı İçin Tek Aday, Nebi Camii Baş İmamı Ömer İler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü yapılacak AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı kongresine Nebi Camii İmamı Ömer İler, tek aday olarak gösterildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü yapılacak AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı kongresine Nebi Camii İmamı Ömer İler, tek aday gösterildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi 11 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Mevcut İl Başkanı Raşit Ocak’ın aday gösterilmediği kongrede tek aday merkez Sur ilçesindeki Nebi Camii İmamı Ömer İler, tek aday gösterilecek.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan İler, 20 yıl boyunca Tillo Bölgesi'nde medrese eğitimi aldı. 1997 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip olarak görev yapan İler, son 14 yıldır Nebi Camii'nde imam olarak görev yapıyor.

Anka Haber Ajansı

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