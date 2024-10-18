Ak Parti, ''Etki Ajanlığı '' Düzenlemesinin Yer Aldığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na Sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı'' düzenlemesi olarak bilinen maddenin yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle yabancı istihbarat örgütlerine lehine casusluk faaliyeti yürütenler için üç yıldan yedi yıla kadar hapis isteniyor.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı'" düzenlemesi olarak bilinen maddenin yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle yabancı istihbarat örgütlerine lehine casusluk faaliyeti yürütenler için üç yıldan yedi yıla kadar hapis isteniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta ile kamuoyunda "etki ajanlığı düzenlemesi" olarak bilinen maddenin de yer aldığı 23 maddeden oluşan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu.

"Muhalefet bilmediği bir hususta tepki koyuyor"

Kamuoyunda "etki ajanlığı düzenlemesi" olarak bilinen teklifin 16. maddesinin son zamanlarda yaşanan casusluk eylemleri kapsamında düzenlendiğini belirten Güler, gerek Türk vatandaşlarına gerekse yabanacı vatandaşlara yönelik bir başka istihbarat elemanı tarafından işlenen farklı suçlara ayrı bir ceza verileceğine dikkati çekti. Güler ayrıca, muhalefetin kanun teklifine ilişkin bilmediği bir hususta tepki koyduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun güncelliğini yitirmiş durumda olduğunu söyledi. Soruşturma başladığı andan itibaren soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma durumu söz konusu olduğunda Adalet Bakanlığı'ndan izin alacak.

Cezasızlık algısı nedeniyle 10. Yargı Paketi yolda

Güler, son günlerde yaşanan cezasızlık algısı ve infaz sistemindeki bazı hususların yeniden değerlendirildiğini, Adalet Bakanlığı bürokrasisiyle beraber bu konuda ciddi ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve bu kapsamda hazırlanacak bir yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı'na arz edeceklerini ifade etti.

Casusluk suçu işleyenlere üç yıldan yedi yıla kadar hapis istemi

Uzun zamanda hazırlığı tamamlanmış olan bu teklifi de 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olarak Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirten Güler, öncelikle komisyonda ve daha sonra genel kurulda yasalaşması noktasında çalışmalarını devam ettireceklerini belirtti. Türkiye'yi hukuk alanında daha iyiye ulaştırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde yeni bir Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanacağını ve birçok hususun yine burada ifade edileceğini ifade eden Güler, kanun teklifinde yer alan maddelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Teklifin 16. maddesine göre; devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlenmekte. Böylelikle belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenmekte ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmakta.

Teklifle noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenebilmesi ve bu konuda esnek bir çalışmayı öngören teklifimiz yer almaktadır. Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yeniden değerleme yapılması suretiyle bir mali takvimle uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Noterde yapılacak işlemler için alıncak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedellerinin kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla tahsis edilebilmesi de hedeflenmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş dönemlerde vermiş olduğu iptal kararları çerçevesinde bazı düzenlemelere bu kanun teklifimizde yer veriyoruz. Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süreyi 1 yıla indiriyoruz.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay ile hakim ve savcıların kadroları Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları nazara alınarak, Kanunla düzenlenmesi gereken konular söz konusu olduğu için ilgili teşkilat kanunları ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyi esas alarak yeniden bir düzenlemeye teklifimizde yer veriyoruz.

Bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla Cumhuriyet Başsavcıvekili görevlendirilebilecektir."

(SON)

Anka Haber Ajansı