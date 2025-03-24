Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: “Bu Millet Soğanın Patatesin Fiyatına Bakarak Oy Vermiyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye’yi ziyaret etti. Yayman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP içindeki kurultay tartışmalarına ilişkin olarak, "Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir iktidar mücadelesidir, koltuk mücadelesidir. Dolayısıyla bizim konumuz değildir" dedi. Yayman, "Bu millet soğanın patatesin fiyatına bakarak oy vermiyor. Bu millet gerçekten kendinin derdiyle dertlenen ve Türkiye’nin itibarını yükselten siyasete, politikaya destek v

(OSMANİYE) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye’yi ziyaret etti. Yayman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP içindeki kurultay tartışmalarına ilişkin olarak, "Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir iktidar mücadelesidir, koltuk mücadelesidir. Dolayısıyla bizim konumuz değildir" dedi. Yayman, "Bu millet soğanın patatesin fiyatına bakarak oy vermiyor. Bu millet gerçekten kendinin derdiyle dertlenen ve Türkiye’nin itibarını yükselten siyasete, politikaya destek veriyor" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman birtakım ziyaretler çerçevesinde Osmaniye’ye geldi. AK Parti Osmanyie İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yayman, şunları söyledi:

“İşte görüyorsunuz. Halk Partisi içindeki hepinizin merak ettiği bir konu var. Hepiniz izliyorsunuz. Yani bizim konumuz değil zaten. Birisi ihbar etmiş, öbürü parayı almış, öbürü parayı paylaşmamış. Öbürü onun hakkını vermemiş. Ve kendi aralarında rüşvet parası paylaşmakta kavga çıkmış, öyle mi? Konunun AK Parti'yle, Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir iktidar mücadelesidir, koltuk mücadelesidir. Dolayısıyla bizim konumuz değildir. Biz siyaseti milletle beraber yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ders doğrultusunda, Cumhur İttifakı'nın siyaset prensipleri doğrultusunda siyaseti milletimize hizmet aracı olarak görüyoruz. Mesele yargıya intikal etmiştir. Bağımsız yargı kararını verecektir. Konunun AK Parti'yle, Cumhur İttifakı'yla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Onların arasındaki bu taht oyunudur, koltuk savaşıdır. Bizi de ilgilendirmiyor. Meseleyi öyle görüyoruz ve böyle görmeye de devam edeceğiz.

"AK Parti'nin bir tek rakibi var, o da kendisidir"

Bizim Anadolu’da çok güzel bir söz vardır: "Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın', "Demirden korksak trene binmeyiz'. Biz AK Partiyiz. 2001'de AK Partimiz kurulduğunda "muhtar bile olamaz" dediler. Ama çok şükür Allahıma, Cumhurbaşkanımızı tam 23 yıldır önce başbakan yaptık, sonra Cumhurbaşkanı yaptık. Ve girdiği her seçimde kazandı, elhamdülillah. Kazanmaya devam edecek. Bizim muhatabımız millettir. Bizim muhatabımız Osmaniye’deki, Haruniye’deki, Kadirli’deki milletimizdir. Aziz vatandaşlarımızdır. Bizim tek ölçümüz milletimizdir. AK Parti'nin bir tek rakibi var, o da kendisidir. Yargı kararını verecektir. Acele etmemek lazım. İnsanları sokağa çağırmak, insanlara yakın yıkın talimatı vermek, hadi yürüyoruz demek, bunlar demokrasilerde görülen şeyler değildir. Demokrasilerde hak arama yöntemi bellidir. Valiliklerden, mülki idareden izin alırsınız, ona uygun olarak yürüyüşler yaparsınız.

"Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı"

Bu muhalefet Türkiye’de öyle bir muhalefet oldu ki, Cumhurbaşkanımız diyor ya, "biz her şeyi yaptık ama yerli ve milli muhalefeti kuramadık'. Muhalefet istiyor ki yangın olsun hükümet devrilsin. Muhalefet istiyor ki deprem olsun Allah korusun hükümet altında kalsın. Kaza olsun bu hükümet zarar görsün. Böyle bir muhalefet anlayışı olabilir mi? Sen çık şunu söyle, Ak Parti Cumhur ittifakı bunu yaptı. Ben eleştiriyorum, ben alternatif olarak çözüm olarak bunu yapacağım. Yani sen ne bir çözüm sunuyosun, ne bir alternatif yol gösteriyosun. Tek beklentin hükümet zarar görsün. Ak Parti karşıtlığı, Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapıyorsun. İşte duvar yazılarını gördünüz. Allah korusun Tayyip ölsün diyorlar. Şimdi bu kabul edilebilinir mi? Eğer köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Onlar ne derse desinler. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında durmaya, Devlet Bahçeli’nin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu millet soğanın patatesin fiyatına bakarak oy vermiyor. Bu millet gerçekten kendinin derdiyle dertlenen ve Türkiye’nin itibarını yükselten siyasete, politikaya destek veriyor."

Anka Haber Ajansı