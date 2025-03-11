Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma Öztürk İle Görüştü

(ANKARA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma Öztürk ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ,Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma Öztürk ve yönetimini ağırladığını belirtti. Zorlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma Öztürk ve yönetimini Genel Merkezimizde ağırladık. Suriye'deki son gelişmeleri ve Türkmenlerin yeni dönemdeki çalışmalarını değerlendirdik. Ülkenin bütünlüğü ve istikrarı adına, Türkmenlerin bu yeni sürece, birlik ve beraberlik içinde nasıl katkı sağlayabileceğini konuştuk."

Anka Haber Ajansı