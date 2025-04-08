Ak Parti İstanbul Milletvekili Durgut: "Tütün Endüstrisi Yıllardır Sporu Pazarlama Aracı Olarak Kullanıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün endüstrisi yıllardır sporu bir pazarlama aracı olarak kullanmakta ve özellikle motor sporları üzerinden zehirli ürünlerini parlatmaya çalışmaktadır. Formula1 bu stratejinin merkezinde yer almaktadır" dedi.

(TBMM) - AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün endüstrisi yıllardır sporu bir pazarlama aracı olarak kullanmakta ve özellikle motor sporları üzerinden zehirli ürünlerini parlatmaya çalışmaktadır. Formula1 bu stratejinin merkezinde yer almaktadır" dedi.

Durgut, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi. Doç. Dr. Belgin Varol ve Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnistiyatifi üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Durgut, şunları söyledi:

“Tütün endüstrisi zehirli ürünlerini spor gibi sağlıklı bir eylem üzerinden pazarlamaktadır. Tütün endüstrisi yıllardır sporu bir pazarlama aracı olarak kullanmakta ve özellikle motor sporları üzerinden zehirli ürünlerini parlatmaya çalışmaktadır. Formula1 bu stratejinin merkezinde yer almaktadır. İzleyici kitlesinin büyük bir kısmını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu Formula1 yarışlarında tütün şirketleri hem araçlar hem de takımlar araçlarıyla reklam yapmaktadır. Bu sponsorluklar bazen doğrudan ürün tanıtımı içermese de marka bilinirliğini artırmakta, sigara ve tütün ürünlerini cazip göstermektedir.

Büyük sigara şirketleri dünya genelinde daralan geleneksel sigara pazarını telafi edebilmek için zararsız gösterdikleri yeni nesil ürünlere, yani nikotin torbaları, e-sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi şeylere yönelmiş durumdadır. Formula1 gibi küresel platformlar, bu yeni ürünleri gençlere pazarlamak için adeta bir sıçrama tahtası olarak kullanılmaktadır.

Burada tütün endüstrisinin bu kirli pazarlama taktiklerine karşı özellikle yayıncı kuruluşlara seslenmek istiyorum: Artık yasal sorumluluklarınızı yerine getirin. Türkiye’de ve DSÖ’nün tütün kontrolü stratejilerini uygulayan birçok ülkede televizyon yayınlarında tütün ürünlerinin reklamlarının gösterilmesi yasaktır."

Anka Haber Ajansı