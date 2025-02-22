Ak Parti Kongresi Nedeniyle Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ak Parti Kongresi Nedeniyle Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'da düzenlenecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

(ANKARA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara'da düzenlenecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara'da düzenlenecek AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Açıklamaya göre yarın saat 10.00'dan, 23.00'e kadar kapalı olacak yollar şu şekilde:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve kavşağa açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantin tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantin tamamı (üst geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacaktır."

Açıklamada, ihtiyaç olması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümünün çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümünün çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Anka Haber Ajansı

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