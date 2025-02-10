Ak Parti Muğla İl Başkanı, Ayakkabılı Ev Ziyareti Fotoğrafını Tepkiler Üzerine Değiştirdi

Ak Parti Muğla İl Başkanı, Ayakkabılı Ev Ziyareti Fotoğrafını Tepkiler Üzerine Değiştirdi

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in bir eve yaptığı ziyarette, eve ayakkabıları ile girmesi tepkilere neden oldu. Laçin, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in bir eve yaptığı ziyarette, eve ayakkabıları ile girmesi tepkilere neden oldu. Laçin, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, geçtiğimiz günlerde Datça ilçesinde yaşlı iki vatandaşı evlerinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Laçin’in evin içinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.

Bu detay kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olunca, ilgili paylaşım kaldırıldı. Ardından aynı fotoğraf, ayakkabı kısmı kesilerek yeniden paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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