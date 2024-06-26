31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediyesini Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Şanlıurfa’da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı. Görevinden uzun zamandan beri affını istediğini belirten Delioğlu, seçim sürecinde tarım işçileri için gittikleri illerde tatil yaptığı açıklamasıyla tepki çekmişti.

(ŞANLIURFA) - 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir belediyesini Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Şanlıurfa’da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı. Görevinden uzun zamandan beri affını istediğini belirten Delioğlu, seçim sürecinde tarım işçileri için gittikleri illerde tatil yaptığı açıklamasıyla tepki çekmişti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, görevden alındı. 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni Yeniden Refah Partisi kazanmış, Delioğlu’nun mevsimlik işçiler için gittikleri yerde tatil yaptıkları şeklindeki açıklaması da tartışma yaratmıştı. Delioğlu, tepkiler üzerine açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Görevden alınmasının ardından Ali İhsan Delioğlu, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bir yılı aşkın bir süredir üstlendiğim AK Parti İl Başkanlığı görevimden uzun zamandan beridir affımı istemiştim. Bugün itibarıyla bu talebimi yineledim. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizindir. Bu vesile ile AK Parti saflarında bana bu şerefli görevi layık görüp, ilimize hizmet etme fırsatı veren başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte birlikte omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarıma, destek veren Milletvekillerimize ve beraber çalıştığım tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi her zamankinden daha istekli ve daha heyecanlı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde hep yanında ve hep izinde olmaya devam edeceğim. AK Parti Türkiye’nin tarihidir. AK Parti Türkiye’nin inancıdır. AK Parti Türkiye’nin geleceğidir. Tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve geleceğimize sahip çıkmak üzere mücadelemiz devam edecektir…"

Anka Haber Ajansı